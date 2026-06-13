Le Maroc et l'Argentine explorent les pistes de renforcement de leur coopération économique
Réunis le 11 juin 2026 à Buenos Aires, dans le cadre de la 8ᵉ session de la Commission mixte et de la 6ᵉ session des consultations politiques, le Maroc et l’Argentine ont engagé un dialogue approfondi sur l’état et les perspectives de leur coopération bilatérale, fondée sur l’Accord de coopération commerciale, économique et technique signé en 1978.
Les discussions ont été conduites, côté argentin, par le sous-secrétaire aux négociations économiques internationales et à l’intégration, l’ambassadeur Roberto Salafia, et le sous-secrétaire à la politique étrangère, Juan Manuel Navarro. La délégation marocaine était, pour sa part, dirigée par l’ambassadeur Fouad Yazourh, directeur général des affaires politiques internationales au ministère des Affaires étrangères.
Au cœur des échanges, les deux parties ont partagé leurs appréciations sur la dynamique des relations bilatérales, exprimant une volonté commune de "renforcer les liens d’amitié et de coopération" entre Rabat et Buenos Aires, indique le ministère argentin des Affaires étrangères.
Elles ont également confronté leurs lectures respectives de la situation économique, mettant en avant, côté marocain, la progression des exportations dans plusieurs secteurs stratégiques tels que les engrais, l’automobile, l’agro-industrie, l’aéronautique et le textile, tandis que l’Argentine a présenté ses réformes macroéconomiques visant à stimuler l’ouverture commerciale, l’investissement et le soutien aux PME.
La partie argentine a également présenté la candidature de Rafael Mariano Grossi, directeur général de l’AIEA, au poste de secrétaire général des Nations unies, sollicitant le soutien du Maroc.
Les discussions ont par ailleurs mis en lumière la solidité des échanges commerciaux bilatéraux, qui ont atteint 1,092 milliard de dollars en 2025, les deux délégations convenant de poursuivre les efforts en vue de diversifier ces flux et d’en renforcer la valeur ajoutée.
Les entretiens ont permis d’explorer plusieurs pistes de coopération sectorielle, notamment dans l’accès aux marchés, l’agriculture, les normes sanitaires et phytosanitaires, ainsi que dans les domaines de l’énergie, de la connectivité aérienne, du tourisme et de la santé, traduisant une "volonté partagée d’élargir le champ du partenariat".
L’Argentine a, à cette occasion, réaffirmé le rôle du Maroc comme "partenaire politique et commercial majeur" en Afrique, soulignant qu’il constitue son deuxième marché d’exportation sur le continent.
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