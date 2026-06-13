Maroc-Brésil (Mondial 2026) : quelle heure, quelles chaînes

Le Maroc lance son Mondial 2026 par un choc de prestige face au Brésil, dans une rencontre qui donnera d’emblée le ton de son parcours.

Le MetLife Stadium du New Jersey sera le théâtre de l’une des grandes affiches de la phase de poules du Mondial 2026. Le Maroc (7e au classement FIFA) et le Brésil (6e) croiseront le fer pour un duel au sommet du groupe C. Une affiche de prestige entre deux nations aux trajectoires contrastées, mais aux ambitions affirmées.

Pour les Lions de l’Atlas, l’enjeu dépasse le cadre d’un simple match de groupe. Après une épopée historique au Qatar en 2022 et une impressionnante série d’invincibilité, les hommes de Mohamed Ouahbi ne sont plus les invités-surprises de la scène internationale, mais de vrais prétendants au titre. L'objectif de samedi sera de démontrer que leur demi-finale mondiale n’était pas une anomalie statistique, mais le fondement d’une nouvelle ère. Un résultat positif face à la Seleção ferait office de déclaration d’intention pour le reste du tournoi.

En face, le Brésil reste une nation à part. Même si cette équipe ne possède peut-être pas encore l’aura des générations qui ont marqué l’histoire du football mondial, elle conserve un potentiel immense.

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Les Pelé, Ronaldo, Rivaldo, Romário, Ronaldinho, Cafu ou encore Roberto Carlos ont bâti la légende auriverde. Aujourd’hui, une nouvelle vague, menée par Vinicius Junior, tente de prolonger cet héritage et de ramener le trophée suprême dans un pays qui attend un nouveau sacre mondial depuis 2002.

L’historique des confrontations reste favorable au Brésil. Au cours des dernières décennies, les deux sélections se sont affrontées à trois reprises.

En 1997, lors d’un match amical, les Brésiliens s’étaient imposés (2-0). Un an plus tard, lors de la Coupe du monde 1998, la Seleção avait battu le Maroc sur le score de 3-0. Toutefois, le dernier affrontement entre les deux nations a tourné à l’avantage des Lions de l’Atlas, vainqueurs 2-1 lors d’une rencontre amicale disputée à Tanger.

Ce succès renforce la conviction du Maroc de pouvoir rivaliser avec le géant sud-américain. La sélection marocaine des moins de 20 ans, dirigée par Mohamed Ouahbi, a également pris le dessus sur son homologue brésilienne lors du Mondial U20 au Chili, avant de remporter le titre.

Sur le plan sportif, les signaux sont contrastés. Le Brésil reste sur une victoire amicale (2-1) contre l’Égypte, mais sa défense a affiché certaines fragilités, notamment sur une erreur de Marquinhos qui a offert un but aux Pharaons.

Le Maroc, lui, a impressionné lors de sa première période face à la Norvège, avant de concéder le nul (1-1) après de nombreux changements.

Les Lions de l’Atlas devront toutefois composer sans leur ailier virevoltant Abdessamad Ezzalzouli, tandis que le Brésil sera privé de son ailier droit Wesley. Un duel qui s’annonce passionnant et particulièrement indécis.

La rencontre sera diffusée sur Arryadia TNT, beIN Sports MAX 2 Arabia, beIN Sports MAX 4 Arabia, beIN Sports MAX 5 Arabia, M6 et beIN Sports 2 FR à partir de 23 h, heure du Maroc.

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