Nabil Benabdallah annonce son départ de la direction du PPS après les prochaines législatives
Invité de l’émission "Li Lhadith Baqya", Nabil Benabdallah a révélé qu’il quittera la présidence du PPS après les prochaines élections législatives, affirmant que le parti "regorge de compétences aptes à prendre le relais".
Le secrétaire général du Parti du progrès et du socialisme (PPS), Nabil Benabdallah, a annoncé son intention de quitter la direction du parti à l’issue des prochaines élections législatives, mettant ainsi fin aux interrogations récurrentes sur son avenir à la tête de cette formation politique.
Invité de l’émission Li Lhadith Baqya, diffusée sur la chaîne publique Al Aoula et animée par le journaliste Youssef Belhaissi, Nabil Benabdallah a déclaré : "Pour vous épargner la peine de me poser à chaque fois cette question sur mes mandats, je vous annonce que je quitterai la présidence du parti après les élections législatives".
Le responsable politique a précisé qu’il quittera ses fonctions immédiatement après les élections législatives, soulignant que sa succession sera tranchée conformément aux mécanismes démocratiques internes du parti.
Selon lui, plusieurs profils au sein du PPS sont à même d'assurer la relève, qu’il s’agisse de militants expérimentés ou de jeunes cadres, hommes ou femmes.
"Le parti regorge de compétences et de talents capables d’assumer cette responsabilité", a précisé le secrétaire général du PPS.
Nabil Benabdallah a indiqué que le maintien de l’actuelle direction et du secrétaire général relevait d’un "choix souverain du parti, conformément à sa volonté et à ses mécanismes démocratiques internes".
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