Nabil Benabdallah annonce son départ de la direction du PPS après les prochaines législatives

Invité de l’émission "Li Lhadith Baqya", Nabil Benabdallah a révélé qu’il quittera la présidence du PPS après les prochaines élections législatives, affirmant que le parti "regorge de compétences aptes à prendre le relais".

Le secrétaire général du Parti du progrès et du socialisme (PPS), Nabil Benabdallah, a annoncé son intention de quitter la direction du parti à l’issue des prochaines élections législatives, mettant ainsi fin aux interrogations récurrentes sur son avenir à la tête de cette formation politique.

Invité de l’émission Li Lhadith Baqya, diffusée sur la chaîne publique Al Aoula et animée par le journaliste Youssef Belhaissi, Nabil Benabdallah a déclaré : "Pour vous épargner la peine de me poser à chaque fois cette question sur mes mandats, je vous annonce que je quitterai la présidence du parti après les élections législatives".

Le responsable politique a précisé qu’il quittera ses fonctions immédiatement après les élections législatives, soulignant que sa succession sera tranchée conformément aux mécanismes démocratiques internes du parti.

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Selon lui, plusieurs profils au sein du PPS sont à même d'assurer la relève, qu’il s’agisse de militants expérimentés ou de jeunes cadres, hommes ou femmes.

"Le parti regorge de compétences et de talents capables d’assumer cette responsabilité", a précisé le secrétaire général du PPS.

Nabil Benabdallah a indiqué que le maintien de l’actuelle direction et du secrétaire général relevait d’un "choix souverain du parti, conformément à sa volonté et à ses mécanismes démocratiques internes".

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