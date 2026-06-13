Le géant norvégien des peintures Jotun investit 100 MDH dans une usine à Casablanca-Settat

Avec 100 millions de DH engagés dans la région Casablanca-Settat et 60 emplois directs annoncés à l’horizon 2030, le groupe scandinave va produire localement une partie de ses revêtements. Un projet qui doit renforcer la filière chimique et entraîner davantage de fournisseurs marocains dans son sillage.

Le 13 juin 2026 à 11h09 | Modifié 13 juin 2026 à 11h10

Le groupe norvégien Jotun, spécialiste mondial des peintures et revêtements, va installer une unité industrielle dans la région de Casablanca-Settat, aux termes d’un protocole d’accord signé jeudi 11 juin 2026 avec le ministère de l’Industrie et du commerce.

L’accord a été paraphé par le ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour, et Jotun Maroc, filiale marocaine du groupe norvégien.

Le projet porte sur un investissement d’environ 100 millions de DH et devrait permettre la création de 60 emplois directs à l’horizon 2030, selon les éléments communiqués par le ministère.

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La future unité sera dédiée à la fabrication de peintures et de revêtements. Elle doit contribuer au renforcement de l’intégration industrielle locale, notamment dans les filières chimique et pétrochimique, ainsi qu’au développement d’un réseau de fournisseurs et partenaires industriels au Maroc.

Pour les autorités marocaines, cet investissement s’inscrit dans la stratégie de développement du "Made in Morocco" et dans la volonté de consolider la position du Royaume comme plateforme industrielle à l’intersection des marchés européen, africain et moyen-oriental.

Fondé en Norvège en 1926, Jotun est actif dans les peintures décoratives, les revêtements marins, les revêtements de protection et les revêtements en poudre.

وقّع السيد رياض مزُّور، وزير الصناعة والتجارة، بروتوكول اتفاق مع شركة JOTUN MAROC، الفرع المغربي للمجموعة النرويجية JOTUN، الرائدة عالمياً في صناعة الدهانات والطلاءات. يرتكز هذا الاتفاق على إنشاء وحدة صناعية لتصنيع الدهانات والطلاءات في جهة الدار البيضاء-سطات، باستثمار يبلغ نحو… pic.twitter.com/GEEJ6ebSyS — Ministry of Industry & Trade - Morocco (@mcinetgov_ma) June 11, 2026

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