Mondial 2026 : avant Maroc-Brésil, Ancelotti teste des bracelets tactiques inspirés du football américain

Sur les terrains d’entraînement de la Seleção, Marquinhos et Gabriel Magalhães ont été vus avec une petite fiche codée au poignet, destinée à mémoriser les placements sur corners et coups francs. Un outil simple, emprunté à la culture NFL, qui en dit long sur la préparation brésilienne : face aux Lions de l’Atlas, le talent ne suffira pas, les détails aussi compteront.

Le sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti, a introduit dans la préparation de la Seleção un accessoire inspiré du football américain afin de travailler les coups de pied arrêtés avant l’entrée en lice face au Maroc, samedi 13 juin 2026, lors de la Coupe du monde 2026.

Selon Globo Esporte, le staff brésilien a testé à l’entraînement une "munhequeira tática", un bracelet porté au poignet et muni d’une petite fenêtre transparente permettant aux joueurs de consulter rapidement des consignes écrites. L’outil, proche de ceux utilisés par les quarterbacks en National Football League, doit servir à mémoriser des combinaisons sur corners, coups francs et phases défensives arrêtées.

L’accessoire a notamment été utilisé par des défenseurs comme Marquinhos et Gabriel Magalhães, deux joueurs appelés à jouer un rôle important dans les duels aériens et l’organisation défensive. Carlo Ancelotti l’a testé avec son adjoint Francesco Mauri, chargé notamment du travail sur les coups de pied arrêtés.

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L’objectif n’est pas de recourir à une technologie complexe, mais de simplifier les consignes et d’accélérer les répétitions à l’entraînement. Le sélectionneur italien a expliqué que ce support devait permettre aux joueurs de retrouver plus vite leur positionnement sur les phases arrêtées, sans multiplier les longues explications.

Le dispositif ne devrait toutefois pas être utilisé en match officiel. Il s’agit avant tout d’un outil de préparation destiné à automatiser certaines séquences dans un secteur que le staff brésilien juge décisif.

À la veille du match contre le Maroc, Ancelotti a aussi appelé ses joueurs à la vigilance, estimant que la peur pouvait aider une équipe à rester concentrée. Le technicien italien a rappelé que les Lions de l’Atlas avaient atteint les demi-finales du Mondial 2022 et qu’ils figuraient parmi les meilleures sélections africaines.

Pour le Brésil, l’usage de ce bracelet tactique illustre une volonté de ne pas dépendre uniquement du talent offensif de ses individualités. Face à une équipe marocaine réputée compacte, intense et dangereuse en transition, la Seleção cherche aussi à gagner sur les détails.

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