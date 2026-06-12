La Princesse Lalla Meryem représente le Roi Mohammed VI aux obsèques de Bernadette Chirac

La Princesse Lalla Meryem a représenté, vendredi 12 juin à Paris, le Roi Mohammed VI aux obsèques de Bernadette Chirac.

La Princesse Lalla Meryem a été accueillie à son arrivée à la basilique Sainte-Clotilde par Claude Chirac, fille de la défunte, avant de prendre place à l’intérieur de l’église aux côtés de Brigitte Macron et de nombreuses hautes personnalités présentes à cette cérémonie funéraire.

Etaient également présents à ces obsèques l’ambassadrice du Roi à Paris, Samira Sitail, les anciens présidents français, Nicolas Sarkozy et François Hollande, des personnalités politiques françaises et les amis et proches de la famille Chirac.

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Le Roi Mohammed VI avait adressé un message de condoléances et de compassion à Claude Chirac, suite au décès de sa mère, Bernadette Chirac.

Dans ce message, le Souverain indique avoir appris avec une profonde émotion le décès de Bernadette Chirac, exprimant, en cette douloureuse circonstance, ses sincères condoléances et l’expression de sa compassion à Claude Chirac, ainsi qu’à l’ensemble des membres de son honorable famille et à ses proches.

"Le Royaume du Maroc gardera le souvenir ému d’une personnalité de grande distinction qui a incarné, avec fidélité, un riche héritage de valeurs humaines, familiales et patriotiques. Nous rendons hommage à la mémoire d’une femme qui, aux côtés du Président Jacques Chirac, ami sincère du Maroc et de son peuple, a témoigné une estime constante au Royaume", souligne le Souverain.

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