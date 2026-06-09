CDM 2026. Où regarder les matchs du Maroc et l’ensemble de la compétition à la télévision
Le Mondial 2026 sera diffusé dans le monde entier via un système de droits fragmentés selon les régions. Si les rencontres des Lions de l’Atlas sont prévues dans la grille des chaînes nationales, elles le seront également via des bouquets payants et autres plateformes de streaming partout ailleurs dans le monde. Idem pour les autres affiches de la compétition.
Tout le monde n’aura pas la chance d’assister aux matchs du Maroc ni au reste de la Coupe du monde 2026 dans les pays hôtes. Mais rassurez-vous, les supporters des Lions de l’Atlas auront l’embarras du choix pour suivre l’aventure nord-américaine des hommes de Mohamed Ouahbi.
Au Maroc, les rencontres de l’équipe nationale seront diffusées en clair sur les chaînes du groupe SNRT. Les supporters pourront notamment suivre les Lions de l’Atlas via :
- Arryadia TNT ;
- Al Aoula ;
- SNRT Live.
Les abonnés auront également accès à l’intégralité de la compétition sur les différentes chaînes de beIN Sports et via beIN SPORTS CONNECT.
En France, plusieurs matchs du Maroc seront retransmis en clair sur M6, notamment le choc face au Brésil, tandis que beIN Sports proposera une couverture complète du Mondial 2026.
Plusieurs plateformes numériques permettront aussi de suivre les rencontres en streaming :
- beIN SPORTS CONNECT ;
- myCANAL ;
- Molotov ;
- 6play.
Dans le reste de l’Europe, la diffusion variera selon les pays et les accords conclus avec les diffuseurs locaux :
- Royaume-Uni : BBC, ITV, BBC iPlayer, ITVX ;
- Espagne : DAZN Spain, TVE, RTVE Play ;
- Allemagne : ZDF, MagentaTV ;
- Italie : DAZN Italia, RAI 1, RaiPlay ;
- Belgique : RTBF, Tipik, VRT 1, Sporza ;
- Pays-Bas : NPO 1, Ziggo Go ;
- Suisse : RTS Sport, SRF Play, M6, ZDF ;
- Portugal : Sport TV ;
- Pologne : TVP Sport, Canal+ ;
- Scandinavie : NRK, SVT, TV2 Sport.
Chaînes en clair et bouquets cryptés en Afrique subsaharienne et au Moyen-Orient
Au Moyen-Orient, beIN Sports a une nouvelle fois raflé les droits de diffusion de la compétition avec plusieurs chaînes dédiées et une couverture intégrale des matchs du Maroc comme du reste du tournoi. Les rencontres seront notamment accessibles via :
- beIN SPORTS CONNECT ;
- beIN Sports MAX 2 Arabia ;
- beIN Sports MAX 4 Arabia ;
- beIN Sports MAX 5 Arabia.
En Afrique subsaharienne, la couverture reposera principalement sur les grands bouquets panafricains et plusieurs plateformes numériques déjà bien implantées sur le continent :
- SuperSport ;
- DStv Now ;
- StarTimes App ;
- GOtv ;
- New World Sport App ;
- Sporty TV App ;
- Azam Sports HD.
Certaines chaînes nationales diffuseront également une sélection de matchs en clair selon les pays, notamment la RTI en Côte d’Ivoire, GTV au Ghana, Watania 1 en Tunisie ou encore Time Sports en Égypte, en fonction des droits attribués localement.
En Amérique du Nord, les droits seront répartis entre plusieurs grands groupes audiovisuels et plateformes de streaming. Aux États-Unis, les rencontres seront disponibles via :
- FOX Network ;
- FOX Sports ;
- Telemundo ;
- Peacock ;
- fuboTV ;
- FOX One ;
- SiriusXM FC pour la radio.
Au Canada, Cineplex se joint à la fête
Au Canada, les supporters pourront suivre plusieurs matchs dans plusieurs cinémas Cineplex, mais aussi à la télévision sur :
- TSN ;
- RDS ;
- CTV ;
- Crave ;
- TSN+.
En Amérique latine, plusieurs diffuseurs historiques se partageront les droits de la compétition selon les territoires. Parmi lesquels :
- DIRECTV Sports ;
- DGO ;
- Telefe ;
- ViX ;
- TyC Sports ;
- Paramount+ ;
- Disney+ Premium ;
- Globo ;
- CazéTV.
En Asie et en Océanie, la diffusion reposera principalement sur des plateformes numériques et autres chaînes sportives locales. Les principaux diffuseurs seront :
- DAZN Japan ;
- SBS et SBS On Demand en Australie ;
- ZEE5 en Inde ;
- CCTV-5 en Chine ;
- Fuji TV au Japon ;
- TVNZ+ en Nouvelle-Zélande ;
- TVRI Sport en Indonésie.
Bref, suivre la Coupe du monde 2026 ne devrait pas être un problème pour les fans de foot et les supporters marocains, même à plusieurs milliers de kilomètres des stades américains, où qu’ils soient dans le monde.
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