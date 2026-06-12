Hydrogène vert : les projets TAQA-Moeve et ORNX au Sahara prennent forme
Réunis le 11 juin à Rabat, les comités de suivi ont validé les premiers livrables techniques de deux unités prévues à Dakhla-Oued Eddahab et Laâyoune-Sakia El Hamra, quelques mois après la signature des contrats de réservation foncière avec l’État.
Les projets d’hydrogène vert portés par ORNX Morocco et le consortium TAQA-Moeve poursuivent leur phase de développement au Maroc.
Le ministre délégué chargé de l’Investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques, Karim Zidane, a présidé, le jeudi 11 juin 2026 à Rabat, deux réunions des comités de suivi consacrées à l’avancement de ces projets stratégiques.
Selon le ministre, ces réunions ont permis d’examiner l’état d’avancement des deux projets intégrés de production d’hydrogène vert prévus dans les régions sahariennes de Dakhla-Oued Eddahab et Laâyoune-Sakia El Hamra, ainsi que de valider les premiers livrables des études techniques actuellement en cours.
Karim Zidane a également salué la mobilisation des partenaires publics et privés impliqués dans la concrétisation de l’Offre Maroc Hydrogène Vert, soulignant que leur engagement est essentiel pour faire émerger une filière nationale compétitive et renforcer le positionnement du Royaume sur le marché des énergies renouvelables et des molécules vertes.
Ces réunions interviennent quelques mois après la signature, en février 2026, des contrats de réservation foncière entre l’État marocain et cinq investisseurs retenus dans le cadre de l’Offre Maroc Hydrogène Vert. Cette étape faisait suite au processus de sélection engagé par le gouvernement, qui avait abouti en mars 2025 au choix de six projets de production d’hydrogène vert et de ses dérivés dans les régions de Guelmim-Oued Noun, Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla-Oued Eddahab.
Finalement, cinq investisseurs avaient signé les conventions foncières. Parmi les investisseurs engagés figure le consortium TAQA-Moeve. Le groupe émirati TAQA est chargé du développement des capacités de production d’énergies renouvelables dans la région de Dakhla, tandis que l’Espagnol Moeve assurera la production et la commercialisation d’e-carburants destinés notamment à l’export.
Le projet ORNX est porté par une coentreprise réunissant l’américain Ortus Power Resources, l’espagnol Acciona et l’allemand Nordex. Il vise la production d’ammoniac vert dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra.
La tenue de ces premiers comités de suivi marque ainsi une nouvelle étape dans la mise en œuvre de l’Offre Maroc Hydrogène Vert, alors que les investisseurs retenus poursuivent leurs études de faisabilité et préparent les prochaines phases de développement de leurs projets dans les provinces du Sud.
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