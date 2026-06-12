Casablanca Broadcast Days revendique une place accrue de l’audiovisuel dans les grands chantiers du Maroc

Pour sa 10e édition, le salon professionnel a réuni plus de 1.000 participants et plusieurs marques internationales autour d’un enjeu désormais central : faire des technologies de l’image et du son un maillon des infrastructures publiques, de la sécurité, de l’éducation et de l’événementiel à l’horizon 2030.

Les Casablanca Broadcast Days, salon dédié à l’audiovisuel professionnel au Maroc, ont clôturé leur dixième édition sur un appel à mieux intégrer les systèmes audiovisuels dans les grands projets structurants du pays à l’horizon 2030, ont indiqué les organisateurs.

Organisé sur deux jours à Casablanca, l’événement a réuni plus de 1.000 participants, dont des acteurs de l’audiovisuel, des représentants d’institutions publiques, des équipementiers, des intégrateurs, des prestataires de services et des délégations étrangères, notamment africaines.

Cette édition anniversaire s’est tenue sous le thème "Les technologies audiovisuelles, levier clé des grands chantiers structurants du Maroc à l’horizon 2030". Elle a été marquée par des présentations de solutions innovantes, des ateliers pratiques et la participation de plusieurs marques internationales du secteur, parmi lesquelles Sony, Canon, Panasonic Connect, Blackmagic Design, Ross Video, Sennheiser, Shure, Riedel ou encore TVU Networks.

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Pour les organisateurs, l’enjeu dépasse désormais le seul champ des contenus. Les systèmes audiovisuels professionnels sont appelés à jouer un rôle croissant dans les infrastructures, les services publics, l’éducation, la culture, la sécurité, l’événementiel et les grands équipements.

"L’industrie audiovisuelle connaît aujourd’hui de profondes mutations, portées par des besoins croissants exprimés par les opérateurs publics, les institutions et les grands gestionnaires d’infrastructures", a déclaré Younès Yamouni, PDG de NYA audio video et fondateur des Casablanca Broadcast Days. Selon lui, les systèmes audiovisuels professionnels sont devenus des "infrastructures stratégiques" au service des missions publiques, éducatives, culturelles et économiques.

Lors de la conférence inaugurale, l’économiste et expert en politiques de développement, Hamad Kassal, a estimé que les grands chantiers engagés par le Maroc à l’horizon 2030 créent un marché à fort potentiel pour les infrastructures audiovisuelles, dans un contexte où l’État demeure le premier investisseur et où le secteur privé est appelé à renforcer ses investissements productifs.

L’ingénieur et expert en infrastructures de transport, Mounir Bensalah, a pour sa part souligné que l’audiovisuel ne pouvait plus être abordé uniquement à travers les contenus, mais comme une industrie stratégique, située au croisement des infrastructures, des services publics, de la sécurité et de l’événementiel.

Cette dixième édition a également rendu hommage aux opérateurs audiovisuels privés à travers Younès Boumehdi, président de l’Association des radios et télévisions indépendantes (ARTI), saluant la contribution des éditeurs privés au développement et à la diversification du paysage audiovisuel marocain.

Les organisateurs entendent désormais positionner Casablanca Broadcast Days comme une plateforme de référence pour le partage des bonnes pratiques, l’innovation et la structuration d’un écosystème audiovisuel professionnel capable d’accompagner les ambitions du Maroc à l’horizon 2030.

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