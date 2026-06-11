L'Indonésie “peut gérer” les pressions économiques, objectif de croissance de 8% maintenu (vice-ministre des Finances à l'AFP)

L'Indonésie est "en mesure de gérer" les pressions extérieures et intérieures pesant sur l'économie de l'archipel, a estimé jeudi le vice-ministre des Finances du pays, maintenant l'objectif de croissance de 8% d'ici 2029.

"Il y a quelques signes d'impact, mais je pense que la situation est tout à fait gérable", a déclaré Juda Agung, lors d'un entretien avec l'AFP alors qu'il était interrogé sur le recul de la roupie, passée récemment au-delà de la barre des 18.000 roupies pour un dollar son plus bas niveau historique avant de se redresser.

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Jeudi, la devise indonésienne oscillait autour des 18.000 roupies après avoir débuté l'année à environ 16.600 roupies.

Le vice-ministre estime que la devise indonésienne est sous-évaluée et que les fondamentaux économiques du pays demeurent solides malgré des signes d'érosion de la confiance des investisseurs.

Chaque point de pourcentage de dépréciation de la roupie, qui a perdu environ 8% cette année, "n'entraîne qu'une pression supplémentaire de 0,07% sur l'inflation" et alourdit le déficit budgétaire d'environ 800 milliards de roupies (45 millions de dollars), a déclaré M. Juda.

Quant à l'inflation, elle se situe "actuellement autour de 3,0%... ce qui entre dans la fourchette de l'objectif de la banque centrale, fixé à 2,5%, plus ou moins 1,0%, a-t-il ajouté, précisant également que "le déficit (budgétaire) est encore gérable".

La banque centrale indonésienne a annoncé mardi une nouvelle hausse de son taux directeur, de 0,25 point à 5,50% et un possible relèvement supplémentaire est attendu la semaine prochaine.

Certains analystes ont observé avec inquiétude la réponse du gouvernement aux pressions économiques croissantes engendrées par la flambée des prix du brut, elle-même provoquée par la guerre au Moyen-Orient.

L'Indonésie, 4e nation la plus peuplée au monde avec 284 millions d'habitants, est un importateur net de pétrole.

Malgré une roupie malmenée et une croissance estimée à 4,7% pour 2026 par l'OCDE, M. Juda a indiqué que le gouvernement restait déterminé à atteindre son objectif de 8% de progression du PIB d'ici 2029, engagement récurrent du président Prabowo Subianto.

Même si cela pèse lourdement sur les finances publiques, la coûteuse subvention au carburant et le programme de repas scolaires gratuits seront maintenus, a-t-il ajouté.

L'économie indonésienne a enregistré une croissance de 5,6% au premier trimestre mais des économistes ont exprimé des doutes quant à l'exactitude de ce chiffre.

Le pays, qui a affiché une croissance de 5,11% l'an dernier, vise entre 5,4 et 5,6% pour 2026. Mais la Banque mondiale a estimé jeudi qu'elle ne dépasserait probablement pas les 5% cette année, compte tenu des tensions liées aux dépenses publiques élevées.

Juda Agung a également souligné ne pas être excessivement préoccupé par la chute de l’excédent commercial de l’Indonésie, qui s’est effondré à 89 millions de dollars en avril, contre 3,3 milliards de dollars le mois précédent.