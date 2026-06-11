Avocats : après des déclarations de Ouahbi, les barreaux annoncent une semaine de suspension

Réunie à Rabat le 10 juin, l’Association des barreaux du Maroc dénonce une atteinte à l’image de la profession dans le débat sur la réforme du métier et la couverture sociale. Le mot d’ordre, prévu du 15 au 21 juin, s’accompagnera d’une protestation officielle adressée au chef du gouvernement.

L’Association des barreaux du Maroc a annoncé, mercredi 10 juin 2026, une série de mesures de protestation à l’issue d’une réunion de son bureau tenue à Rabat. L’organisation dénonce des déclarations attribuées au ministre de la Justice, sans toutefois préciser les propos visés, dans le cadre du débat autour du projet de loi relatif à la profession d’avocat et annonce notamment une suspension nationale des prestations professionnelles des avocats du 15 au 21 juin.

Le bureau de l’Association indique avoir examiné les développements liés au projet de loi encadrant la profession ainsi que les déclarations du ministre de la Justice, dont la teneur exacte n’est pas citée dans son communiqué, qu’il juge "inappropriées" et de nature à porter atteinte à l’image de la profession et de ses institutions représentatives.

L’Association estime que ces déclarations s’inscrivent dans un contexte marqué par des divergences autour de la réforme de la profession et du dossier de la couverture sociale des avocats. Elle réaffirme son attachement au modèle de mutuelle des barreaux, considérant que celui-ci est conforme au cadre légal régissant les mutuelles et qu’il constitue un acquis social pour les avocats et leurs familles.

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Le bureau souligne également que la mutuelle des barreaux est soumise au contrôle de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS) et affirme qu’elle bénéficie d’une gouvernance reconnue par les instances de la profession.

Face à ce qu’elle qualifie de "campagne de dénigrement" visant la profession, l’Association annonce plusieurs mesures. Elle prévoit d’adresser une protestation officielle au chef du gouvernement concernant les déclarations du ministre de la Justice, de charger la présidence de l’Association et de la mutuelle d’assurer une communication publique sur le dossier, et d’engager d’autres actions qu’elle décrit comme syndicales et revendicatives.

La principale mesure annoncée concerne la suspension des prestations professionnelles des avocats, à l’échelle nationale, du lundi 15 juin au dimanche 21 juin 2026.

L’Association des barreaux du Maroc affirme, par ailleurs, demeurer attachée au dialogue institutionnel et au respect des mécanismes de concertation dans la conduite des réformes touchant la profession.

Cette mobilisation intervient après des déclarations du ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, lors de la séance des questions orales à la Chambre des conseillers du 9 juin, au cours de laquelle il a défendu la nécessité de réformer le système de l’assistance judiciaire.

Le ministre a affirmé que 240 millions de DH ont été versés aux avocats dans le cadre de ce dispositif depuis 2016, tout en pointant "d’importantes disparités entre les bénéficiaires". Il a notamment cité plusieurs cas d’avocats ayant perçu plusieurs centaines de milliers de dirhams sur cette période, alors que la majorité des bénéficiaires n’auraient reçu que des montants compris entre 1.500 et 3.000 dirhams.

Pour remédier à cette situation, Abdellatif Ouahbi a plaidé pour une révision du cadre légal régissant l’assistance judiciaire ainsi que pour la mise en place d’un système numérique de gestion des dossiers et des paiements.

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