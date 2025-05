Comediablanca 2025 : Casablanca s’apprête à vibrer au rythme du rire

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Dans un contexte culturel en pleine effervescence, cet événement, initié par l’agence Tendansia, s’impose comme un rendez-vous phare, alliant exigence artistique, engagement social et rayonnement international.

Un village culturel repensé comme un espace de rencontre

Bien plus qu’un festival, Comediablanca se déploie cette année sous la forme d’un véritable “village artistique” : un espace immersif où se croisent artisanat local, gastronomie, détente et création spontanée. L’aménagement, signé par le directeur artistique Amir Rouani, a été pensé pour offrir une expérience sensorielle complète, à la frontière entre culture populaire et exigence artistique.

Chaque zone –du Marché des Créateurs à la Chill Zone, en passant par le Food Court et la scène d’improvisation– devient un lieu d’échange, de découverte, d’expression. Un écosystème où le rire côtoie l’innovation, et où l’humour devient un langage universel.

Des talents confirmés et une relève prometteuse

La programmation reflète la diversité et la richesse de la scène humoristique actuelle. Le gala arabophone du 30 mai réunira notamment Hanane Fadili, icône du rire marocain, Oussama Ramzi, Ghita Kitane, ou encore Ayoub Idri. Le 31 mai, la scène francophone mettra à l’honneur des artistes venus de tout l’espace francophone : Roman Frayssinet, Coco Makmak, Oualas, Sarah Lélé, et bien d’autres.

Chaque nom a été choisi pour sa singularité, son engagement et sa capacité à parler au public d’aujourd’hui – au-delà des frontières linguistiques et culturelles.

Un engagement fort pour la jeunesse et la professionnalisation du secteur

Comediablanca, c’est aussi un chantier de fond : celui de la formation et de l’accompagnement des jeunes humoristes marocains. Grâce au partenariat stratégique avec la Fondation Hiba, un programme complet a été mis en place : résidences, ateliers, masterclasses, suivi sur le long terme.

Cet engagement témoigne d’une volonté claire : structurer une véritable filière humoristique au Maroc, capable de rivaliser avec les plus grandes scènes internationales tout en restant ancrée dans ses réalités sociales et culturelles.

Vers un rayonnement continental et international

Avec cette deuxième édition, Comediablanca affirme son ambition continentale. Des extensions du festival sont en préparation dans d’autres villes marocaines, mais aussi dans plusieurs capitales africaines et européennes.

L’objectif est clair : faire du Maroc un hub incontournable de l’humour francophone, à travers la création d’un réseau, de partenariats solides et, à terme, d’une école dédiée aux arts comiques.

Un rendez-vous attendu, un moment de culture vive

Plus qu’un festival, Comediablanca est en train de devenir un marqueur culturel fort. Un espace de respiration, de réflexion et de joie partagée.

À l’heure où les arts vivants cherchent de nouveaux modèles, Comediablanca propose une réponse claire : rassembler, former, émouvoir –par le rire, mais aussi par la vision. Casablanca s’y prépare. Et le public aussi.

