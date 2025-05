JobExpo, un salon de recrutement tourné vers l’avenir

Casablanca a récemment accueilli JobExpo.Ma, un salon de recrutement réunissant plus de 4.000 participants. Cet événement a permis aux chercheurs d’emploi et aux étudiants de rencontrer des recruteurs et des experts du secteur, tout en explorant les enjeux actuels du marché du travail à travers une série de séminaires.

Organisé par Recruit.ie, JobExpo.Ma a permis d'offrir une plateforme d’échange entre chercheurs d’emploi, étudiants et entreprises, en mettant l’accent sur les talents locaux et l’expertise en recrutement à l’échelle internationale, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

L’événement a attiré plus de 4.000 participants inscrits, dont 2.248 chercheurs d’emploi et étudiants, qui ont eu l’opportunité de rencontrer des employeurs, des coachs en carrière et des experts sectoriels. Le nombre de codes QR scannés témoigne de l'intérêt marqué des participants, note la même source.

Citée dans le communiqué, Bronagh Cotter, CEO et directrice générale de Recruit.ie, a évoqué la nécessité de développer des écosystèmes professionnels durables et de promouvoir l’autonomisation des communautés à travers des standards internationaux.

Le programme de séminaires a permis aux participants de mieux comprendre les enjeux liés au développement professionnel, au potentiel humain et à l’évolution du marché de l’emploi. Parmi les intervenants, Maryem El Khoumsi de Glovo a mis en avant les valeurs de son entreprise, tandis que Mohammed Jaiti de DXC Technologies a abordé l'automatisation des services avec ServiceNow.

JobExpo.Ma a réuni 26 partenaires et collaborateurs, offrant des opportunités d’interviews, d’ateliers et de networking en temps réel, permettant ainsi aux professionnels et aux employeurs d’échanger autour des enjeux actuels du travail.

