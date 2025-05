Disway voit son chiffre d'affaires reculer de 5,9% au 1er trimestre 2025

Disway enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 412 millions de DH, contre 438 MDH un an plus tôt. Le groupe mise sur ses projets logistiques et son expansion à l'étranger pour relancer la croissance dès le deuxième semestre.

Au 1er trimestre 2025, Disway affiche un chiffre d'affaires consolidé de 412 MDH, en baisse de 5,9% par rapport à la même période de l'an dernier. Ce résultat s'explique par une baisse temporaire des ventes à l'international, sans impact sur la structure dynamique du groupe.

Sur le marché marocain, l'activité reste stable. Disway Maroc enregistre un chiffre d'affaires de 362 MDH, confirmant la résilience de l'entreprise sur son marché domestique.

Dans le détail, le segment Volume (PC, imprimantes, imagerie…) ressort à 295 MDH, en recul de 7,2%, principalement en raison de la baisse des ventes à l'export.

Le segment Value (solutions à forte valeur ajoutée) se maintient à 106 MDH, au même niveau qu'un an plus tôt.

Le segment Autres, qui comprend notamment les panneaux photovoltaïques, réalise un chiffre d'affaires de 11 MDH contre 14 MDH un an plus tôt. Ce recul s'explique par une opération ciblée de liquidation de stocks anciens, malgré une progression de plus de 53% des volumes vendus.

Une relance attendue dès le deuxième semestre

Malgré ce démarrage modeste, le groupe anticipe une reprise progressive de l'activité dès les prochains trimestres. Plusieurs projets structurants sont en cours de finalisation.

Disway entend renforcer son positionnement à travers la diversification de son offre, le développement de ses services logistiques via DLS et sa nouvelle plateforme de Skhirat, ainsi que le lancement de ses activités dans plusieurs pays à partir du deuxième semestre 2025.

Source : medias24.com

Si vous voulez que l'information se rapproche de vous Suivez la chaîne Médias24 sur WhatsApp

© Médias24. Toute reproduction interdite, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation écrite de la Société des Nouveaux Médias. Ce contenu est protégé par la loi et notamment loi 88-13 relative à la presse et l’édition ainsi que les lois 66.19 et 2-00 relatives aux droits d’auteur et droits voisins.