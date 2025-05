Accord de coopération militaire entre le Maroc et la Côte d’Ivoire

L'accord concerne le renforcement de la coopération militaire dans les domaines de la formation, de l'entraînement et de la santé militaire, ainsi que l’assistance technique et l’échange d’expertises dans divers secteurs d’intérêts communs.

Sur instructions royales, le ministre délégué chargé de l’Administration de la Défense nationale, Abdeltif Loudyi, a reçu, ce vendredi 9 mai au siège de cette administration, le ministre d’Etat, ministre de la Défense de la République de Côte d’Ivoire, Téné Birahima Ouattara, en visite de travail dans le Royaume, accompagné d’une importante délégation.

Cette visite, qui s’inscrit dans le cadre de la consolidation et de la diversification de la coopération bilatérale entre les deux pays, a été marquée par la signature de l'Accord de coopération dans le domaine militaire entre le Royaume du Maroc et la République de Côte d’Ivoire, en présence de l’ambassadeur de Côte d’Ivoire accrédité à Rabat, indique un communiqué de l'Administration de la Défense nationale.

Cet accord concerne le renforcement de la coopération militaire notamment dans les domaines de la formation, de l'entraînement et de la santé militaire, ainsi que l’assistance technique et l’échange d’expertises dans divers secteurs d’intérêts communs.

Au cours de ces entretiens, M. Loudyi a mis en exergue l’initiative royale visant à transformer la façade atlantique de l’Afrique en un pôle d’intégration économique, un espace de paix, de stabilité et de prospérité partagée, incluant les pays atlantiques du continent et facilitant également l’accès des pays enclavés du Sahel à cet espace maritime.

Pour sa part, le ministre d’Etat Ivoirien a souligné le caractère hautement prioritaire et stratégique du partenariat entre la Côte d’Ivoire et le Maroc. Il a également salué l’engagement du Roi Mohammed VI en faveur de la coopération Sud-Sud, au profit des partenaires africains.

Au terme de cette rencontre, les deux parties ont exprimé leur ambition et volonté communes de renforcer leurs relations à travers la mise en œuvre des dispositions de l’Accord de coopération dans le domaine militaire signé ce jour, reflet des relations d’amitié et de respect mutuel qui lient les deux pays, conclut le communiqué.

(Avec MAP)

