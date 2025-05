Plateformes de réserves de première nécessité: voici les projets lancés dans les 12 régions

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Afin de disposer de stocks stratégiques pour la gestion des risques de catastrophes naturelles, le ministère de l'Intérieur a lancé un programme qui vise à doter l'ensemble des 12 régions du Royaume de plateformes régionales de réserves de première nécessité.

Plus de 110 MDH pour la plateforme de Tanger-Tétouan-Al Hoceima

La plateforme régionale de réserves de première nécessité de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima sera construite dans la ville de Tanger, plus exactement à Douar Daidaât.

Les travaux de construction, assurés par la société Benelhou Frères, vont coûter un peu plus de 110 MDH.

La plateforme régionale de Casablanca-Settat sera érigée à Had Soualem

La plateforme de la région de Casablanca-Settat sera située à Had Soualem. Les travaux de charpente métallique de la plateforme et les lots architecturaux vont coûter 85,9 MDH.

Elle sera conçue par le cabinet d'architecture Agar.

4 entrepôts de 5.000 m2 chacun pour la plateforme régionale de Marrakech-Safi

La construction de la plateforme de la région de Marrakech-Safi devrait coûter près de 130 MDH, rien que pour les gros œuvres.

Située au niveau de la ville nouvelle de Tamansourt, elle sera dotée de quatre entrepôts de 5.000 m2 chacun, d'une administration de 200 m2, d'un local social pour le personnel de 200 m2, d'un puits avec réservoir d'eau, d'aménagements extérieurs et d'espaces verts.

L'architecte de ce projet est Tawfik Bennana. Le bureau 3D concert se charge pour sa part des études techniques.

21 hectares pour la plateforme régionale de l'Oriental

La plateforme régionale de l'Oriental se situera au niveau de la préfecture d'Oujda-Angad, dans la collectivité Bni Mimoun et Labsara. Elle s'étalera sur une superficie de 21 ha.

Les travaux d'aménagement et de construction de la plateforme coûteront 60 MDH. La plateforme comportera deux entrepôts de 5.000 m2 chacun (50 par 100 m), et de 9 m de hauteur.

La plateforme de Souss-Massa sera située dans la commune Drarga

La plateforme de cette région se situera dans la commune de Drarga, préfecture d’Agadir Ida-Outanane, au niveau de la forêt M’seguina.

Les travaux de construction sont assurés par le groupement ESE Oukhaf de construction et Soketradoz. Il s’agit du lot portant sur les gros œuvres et la charpente métallique, dont le coût a été arrêté à 85 millions de DH.

Le coût se répartit comme suit :

- travaux de gros œuvres pour la construction de la plateforme, dont le budget est estimé à 80,2 MDH ;

- travaux de voirie, réseaux divers et aménagement extérieur, pour 560.000 DH ;

- travaux de gros œuvres et charpente métallique pour 1,3 MDH ;

- travaux d’électrification 2e catégorie pour 2,6 MDH ;

- travaux de voirie, réseaux divers et aménagement extérieur pour 37,3 MDH.

Elle est conçue par l'architecte Driss Dghouli.

Plus de 170 MDH pour la plateforme de Rabat-Salé-Kénitra

La construction de cette plateforme coûtera 170 MDH. Les travaux se répartissent en deux tranches.

La première, ferme, porte sur la construction et l'aménagement des bâtiments, notamment des hangars, l'administration et les locaux communs pour 138,16 MDH. Il s'agit, dans le détail, de :

quatre hangars d’entreposage ;

; une administration ;

un bâtiment de locaux communs ;

une guérite de sécurité ;

des bâches à eau et locaux techniques ;

un poste transfo, groupe électrogène...

C’est la société Jet Contractors qui assure la première tranche des travaux de construction.

Ces travaux sont conduits sous la supervision des architectes de Crayon Concept Architecture et du bureau d’études Diagonal Management.

La seconde tranche est conditionnelle et porte sur les aménagements extérieurs pour 34,6 MDH : allées carrossables et parking, allées piétonnes et murs de clôture.

136 MDH pour la plateforme de Fès-Meknès

La construction de la plateforme régionale de réserves de première nécessité de Fès-Meknès sera assurée par la société Winarus ING pour plus de 136 millions de DH.

Cette plateforme régionale, qui sera située dans la commune de Aïn Chkef, s'étend sur une superficie de 20 hectares. Elle comprend la construction de quatre hangars de 5.000 m² chacun, renforcés par des équipements annexes tels qu’un mur de clôture, un héliport, des bâtiments administratifs (199 m²), un local pour le personnel (162 m²), un poste de garde (43 m²), ainsi que des installations techniques comme un poste de transformation.

L'architecte de cette plateforme est Meriem Ghandi, et Novec en réalise les études techniques.

Des plateformes pour les trois régions du Sud

La construction de la plateforme régionale de réserves de première nécessité de Guelmim-Oued Noun va coûter quelque 64,6 MDH. Les travaux sont assurés par le groupement des sociétés Abaache Négoce et Imilchil.

L'architecte est le groupement Artchi Concept et Khouyi Amal.

Pour la région de Dakhla-Oued Eddahab, la construction de la plateforme coûtera 64 MDH ; les lots techniques et architecturaux, ainsi que les travaux de gros œuvre s'élèveront à 39,4 MDH.

La réalisation de la plateforme régionale de Laâyoune-Sakia El Hamra coûtera 57,7 MDH.

Drâa-Tafilalet et Béni Mellal-Khénifra

La construction de la plateforme régionale des réserves de première nécessité de Drâa-Tafilalet coûtera 56,87 MDH.

La construction de la plateforme régionale de Béni Mellal-Khénifra coûtera 60 MDH. Elle est conçue par la société Khalid El Adouli architecte SART. Le BET est Handassa Design.

