Plateforme régionale de réserves de première nécessité de Rabat-Salé-Kénitra : Jet Contractors remporte la tranche 1

C’est la société Jet Contractors qui a été déclarée attributaire de la première tranche de ce marché pour un acte d’engagement de plus de 146,9 millions de dirhams, au lieu d’une première estimation arrêtée à 138,16 MDH.

Cette première tranche comprend les travaux de construction suivants :

quatre hangars d’entreposage ;

; une administration ;

un bâtiment de locaux communs ;

une guérite de sécurité ;

des bâches à eau et des locaux techniques ;

un poste transfo, un groupe électrogène…

Ces travaux seront conduits sous la supervision des architectes de Crayon Concept Architecture et du bureau d’études Diagonal Management.

