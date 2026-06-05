MEDI1TV obtient l’autorisation officielle de diffusion au Mali

MEDI1TV annonce la signature d’une convention avec la Haute Autorité de la communication (HAC) de la République du Mali autorisant l’établissement, l’exploitation et la diffusion de ses programmes sur le territoire malien.

La chaîne d’information indique que cette autorisation constitue une étape majeure dans le développement continental de MEDI1TV et confirme la volonté commune des deux institutions de promouvoir une information souveraine et ouverte sur les réalités et avancées africaines.

Déjà présente auprès des publics maliens à travers Radio Méditerranée Internationale (Medi 1), diffusée depuis plusieurs années en modulation de fréquence (FM) à Bamako, MEDI1TV poursuit ainsi son engagement en faveur d’un partenariat médiatique durable au service du rapprochement des peuples, de la circulation des savoirs et du dialogue entre les cultures africaines.

Créée en 2006 en tant que chaîne d’information en continu bilingue et de proximité pour le Maghreb, MEDI1TV est aujourd’hui un bouquet de chaînes d’information en continu, multicanal et multilingue, à vocation régionale et continentale. MEDI1TV couvre l’actualité africaine et internationale, et propose une information de qualité au service des citoyens et du développement de l’Afrique.

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(Avec MAP)

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