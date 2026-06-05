Swissport Maroc envisage le rachat de Swiftair.

Le Conseil de la concurrence a annoncé avoir été notifié d’un projet de concentration économique portant sur la prise de contrôle exclusive de Swiftair Maroc par Swissport Maroc, opérant dans les services au sol aéroportuaires.

Le 5 juin 2026 à 19h35 | Modifié 5 juin 2026 à 19h35

Opérateur global dans les services au sol (Ground handling), Swissport Maroc SA envisage de racheter Swiftair Maroc. L'opération a été portée à la connaissance du Conseil de la concurrence.

Les activités de Swissport Maroc SA couvrent notamment l’assistance passagers, l’assistance piste, l’assistance en escale, ainsi que les services aéroportuaires généraux.

De son côté, Swiftair Maroc SARL est spécialisée dans les services d’assistance destinés à l’aviation cargo, incluant notamment l’assistance fret et courrier, les contrôles de sûreté, la supervision des opérations de piste, ainsi que les activités de transit et de coordination des expéditions.

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