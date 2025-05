Détails. Comment le Maroc structure sa riposte aux catastrophes, à travers les plateformes régionales

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Le séisme d’Al Haouz du 8 septembre 2023 a brutalement rappelé la vulnérabilité du Maroc face aux catastrophes naturelles. Avec plus de 3.000 morts et des dizaines de milliers de sinistrés, l’événement a suscité une mobilisation nationale sans précédent. Mais il a surtout mis en lumière la nécessité d’un changement structurel dans la façon dont le pays anticipe et gère les crises. L’heure n’était plus seulement à la réaction, mais à l’organisation d’une réponse durable et systémique.

Moins de deux semaines plus tard, le 20 septembre 2023, le Roi Mohammed VI convoquait une séance de travail au palais royal de Rabat. Au cœur des discussions : un programme de reconstruction ambitieux, mais également une mesure inédite. Le Souverain a ordonné la création de plateformes logistiques de secours dans chacune des douze régions du pays, destinées à stocker, en permanence, tout ce qui est nécessaire pour intervenir en cas de catastrophe : tentes, lits, médicaments, couvertures, eau potable, équipements de secours.

"Une grande plateforme de réserves de première nécessité pour faire face immédiatement aux catastrophes naturelles", précise le communiqué royal.

Ce mercredi 7 mai 2025, le Roi Mohammed VI a lancé les travaux de construction de la plateforme de réserves de première nécessité de la région Rabat-Salé-Kénitra, une concrétisation du modèle marocain de résilience et de déploiement rapide des secours en cas de catastrophe.

Inspirée de l’international, pensée pour le territoire

Pour concevoir ce réseau logistique, les autorités marocaines ont commencé par un benchmark international. Elles ont étudié les modèles espagnol, portugais, italien et chinois. Partout, ces plateformes s’insèrent dans une architecture plus large de gestion des risques : anticipation, alerte, intervention et relèvement. Au Maroc aussi, ces quatre piliers guident désormais la stratégie nationale.

Les entrepôts, dimensionnés selon les risques, la démographie et les vulnérabilités locales, sont conçus pour répondre à divers niveaux de crises, des incendies aux inondations, en passant par les pandémies ou les séismes. Leur gestion repose sur des procédures assurant efficacité, souplesse et traçabilité. Les produits stockés couvrent les besoins en hébergement, restauration, purification d’eau, équipements médicaux et éclairage.

Quant aux denrées alimentaires et aux médicaments, ils seront stockés, mais gérés de manière intelligente grâce à des contrats-cadres passés avec des fournisseurs nationaux, garantissant un renouvellement régulier des stocks.

Leur mission ? Déployer une aide vitale six heures après un sinistre, avec un fonctionnement rigoureux, traçable, et...

