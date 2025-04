Plateforme de réserves de première nécessité de la région TTAH : 100 MDH pour la construction de 4 entrepôts

La construction de quatre entrepôts et d’une administration au sein de la plateforme de réserves de première nécessité de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima va coûter plus de 100 millions de dirhams.

Un nouveau marché du projet de plateforme de réserves de première nécessité de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima vient d’être attribué par la wilaya de la région à la société Benelhou Frères.

Ces travaux de construction vont coûter un peu plus de 100 MDH et l’offre de la société Benelhou Frères a été jugée "économiquement la mieux-disante".

Jet Contractors, qui a soumissionné pour le même marché, avait fait une offre de plus de 110 MDH.

La plateforme régionale de réserves de première nécessité de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima sera construite dans la ville de Tanger, plus exactement à Douar Daidaât.

