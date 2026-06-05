Législatives 2026 : le RNI dévoile une liste de 89 candidats

Le Rassemblement national des indépendants (RNI) a dévoilé, ce vendredi 5 juin, la liste de ses candidats aux prochaines élections législatives, à l’issue de la validation par la Commission nationale des élections de l’ensemble des candidatures présentées dans les différentes régions du Royaume.

La liste comprend 89 candidats répartis à travers les différentes régions du Royaume. Le parti revendique un "renouvellement des élites politiques", les nouveaux visages représentant plus de 36% des candidats. Elle inclut également quatre ministres membres de l’actuel gouvernement, à savoir Lahcen Saadi, Ahmed El Bouari, Karim Zidane et Mustapha Baitas.

Lors de la présentation de cette liste ce vendredi 5 juin, le président du parti, Mohamed Chouki, a affirmé que la formation a veillé à investir des "profils capables de poursuivre la mise en œuvre des chantiers de développement et des réformes engagés dans le Royaume".

Voici la liste des candidats du parti, répartie par région. Le processus d’investiture se poursuit dans certaines circonscriptions électorales.

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