Les prévisions météo pour le samedi 6 juin
Voici les prévisions pour le samedi 6 juin 2026, établies par la Direction générale de la météorologie :
- Temps assez chaud à localement chaud sur le Sud-Est, l’extrême sud du pays, le Saïss, la vallée de la Moulouya, l’Oriental, et par endroits sur les plaines à l’ouest de l’Atlas.
- Temps passagèrement nuageux sur l’Oriental et le Moyen Atlas.
- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruine locale sur les côtes atlantiques nord, la Méditerranée et le nord-ouest des provinces sahariennes.
- Rafales de vent assez fortes sur les côtes centre, le Sud-Est et les provinces sahariennes, avec chasse-poussières par endroit.
- Températures minimales de l’ordre de 20/24°C sur le Sud-Est et l’extrême sud du pays, de 05/10°C sur les reliefs, et de 15/20°C partout ailleurs.
- Température diurne en hausse sur les plaines atlantiques nord et le nord des provinces saharienne, et en baisse partout ailleurs.
- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et le détroit, peu agitée à agitée entre Tanger et Larache, et agitée à forte au Sud.
Voici les températures minimales et maximales prévues pour la journée :
- Oujda 18 29
- Bouarfa 24 34
- Al Hoceima 19 25
- Tétouan 20 25
- Sebta 17 21
- Melilia 18 23
- Tanger 18 27
- Kénitra 15 28
- Rabat 16 24
- Casablanca 19 23
- El Jadida 18 24
- Settat 13 31
- Safi 13 29
- Khouribga 13 32
- Béni Mellal 17 34
- Marrakech 16 37
- Meknès 16 32
- Fès 17 32
- Ifrane 14 29
- Taounate 17 38
- Errachidia 20 38
- Ouarzazate 18 37
- Agadir 17 26
- Essaouira 16 25
- Laâyoune 17 28
- Es-Semara 17 32
- Dakhla 15 25
- Aousserd 18 38
- Lagouira 18 26
- Midelt 16 30
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