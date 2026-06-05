Les prévisions météo pour le samedi 6 juin

Le 5 juin 2026 à 18h33 | Modifié 5 juin 2026 à 18h33

Voici les prévisions pour le samedi 6 juin 2026, établies par la Direction générale de la météorologie :

- Temps assez chaud à localement chaud sur le Sud-Est, l’extrême sud du pays, le Saïss, la vallée de la Moulouya, l’Oriental, et par endroits sur les plaines à l’ouest de l’Atlas.

- Temps passagèrement nuageux sur l’Oriental et le Moyen Atlas.

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- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruine locale sur les côtes atlantiques nord, la Méditerranée et le nord-ouest des provinces sahariennes.

- Rafales de vent assez fortes sur les côtes centre, le Sud-Est et les provinces sahariennes, avec chasse-poussières par endroit.

- Températures minimales de l’ordre de 20/24°C sur le Sud-Est et l’extrême sud du pays, de 05/10°C sur les reliefs, et de 15/20°C partout ailleurs.

- Température diurne en hausse sur les plaines atlantiques nord et le nord des provinces saharienne, et en baisse partout ailleurs.

- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et le détroit, peu agitée à agitée entre Tanger et Larache, et agitée à forte au Sud.

Voici les températures minimales et maximales prévues pour la journée :

- Oujda 18 29

- Bouarfa 24 34

- Al Hoceima 19 25

- Tétouan 20 25

- Sebta 17 21

- Melilia 18 23

- Tanger 18 27

- Kénitra 15 28

- Rabat 16 24

- Casablanca 19 23

- El Jadida 18 24

- Settat 13 31

- Safi 13 29

- Khouribga 13 32

- Béni Mellal 17 34

- Marrakech 16 37

- Meknès 16 32

- Fès 17 32

- Ifrane 14 29

- Taounate 17 38

- Errachidia 20 38

- Ouarzazate 18 37

- Agadir 17 26

- Essaouira 16 25

- Laâyoune 17 28

- Es-Semara 17 32

- Dakhla 15 25

- Aousserd 18 38

- Lagouira 18 26

- Midelt 16 30

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