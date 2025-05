Tan-Tan accueille la Green Invest Conference le 18 mai 2025

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Placé sous le haut patronage du Roi Mohammed VI, la Green Invest Conference se tient sur le thème "Le Moussem de Tan-Tan : témoignage vivant de la culture nomade universelle", avec pour objectif de promouvoir le développement durable de la région, indique un communiqué officiel.

Intitulée "Création, tradition, innovation : bâtir des ponts pour une économie territoriale durable", cette conférence vise à identifier les créneaux d’investissement et à mettre en lumière les potentialités économiques du territoire.

Véritable espace de réflexion, d’échange et de partage, la Green Invest Conference réunira des experts, des penseurs ainsi que des investisseurs nationaux, internationaux et issus de la région.

Structurée autour d’une cérémonie inaugurale, de conférences plénières et de panels thématiques, cette rencontre abordera plusieurs axes liés au développement économique durable, ajoute la même source.

Quatre panels sont prévus :

Le premier portera sur la relation entre culture et industries créatives, envisagées comme leviers de développement économique.

Le deuxième sera consacré à l'élevage camelin et à l'agroalimentaire.

Le troisième abordera l'industrie et l'innovation, avec un focus sur les perspectives d'une économie bleue durable.

Le quatrième présentera les projets programmés pour 2025, en analysant les enjeux et perspectives à l'horizon 2030.

La cérémonie de clôture sera l’occasion de présenter les synthèses des travaux des panels, de partager les principales recommandations et d’annoncer les prochaines étapes.

