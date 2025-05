Visite de travail de Lalla Asmaa à l’Université Gallaudet de Washington pour un partenariat stratégique

Cette visite de travail s’inscrit dans le cadre d’un partenariat renforcé entre la Fondation Lalla Asmaa et l’Université Gallaudet, indique un communiqué de la Fondation Lalla Asmaa. Ce partenariat est une étape clé pour permettre au Maroc de devenir le premier pays en Afrique et dans la région à offrir une université entièrement dédiée à l'éducation des enfants sourds et malentendants, offrant un parcours scolaire complet, allant de la petite enfance au doctorat.

La visite a été marquée par une cérémonie de signature au National Deaf Museum, où un protocole d'entente a été signé par M. Karim Essakalli, président délégué de la Fondation Lalla Asmaa, et la présidente de l’Université Gallaudet, Roberta J. Cordano.

Cet accord, explique le communiqué, marque le début d'une collaboration renforcée entre la Fondation Lalla Asmaa et l'Université Gallaudet, avec pour objectif de créer des synergies en matière de formation, de recherche et d’échange de bonnes pratiques pour améliorer l’inclusion des personnes sourdes, tant au Maroc qu’à l’échelle internationale, en particulier en Afrique.

La signature de cet accord représente un pas majeur pour le Maroc, qui, grâce à cette collaboration, pourrait bientôt se doter de la première université en Afrique entièrement dédiée à l’éducation des personnes sourdes, offrant ainsi un parcours académique complet jusqu'au doctorat.

Ce projet permettra aux enfants sourds et malentendants du Maroc d’avoir accès à un enseignement de qualité, favorisant leur inclusion dans la société et leur offrant de réelles perspectives d’avenir.

L’Université Gallaudet est unique au monde par son modèle d’éducation.

L’Université Gallaudet permet aux enfants sourds et malentendants de bénéficier d’un parcours éducatif complet, de la petite enfance jusqu’au doctorat, avec des programmes et des spécialisations identiques à ceux proposés par les grandes universités de renommée mondiale, ajoute le communiqué.

Ce modèle offre aux étudiants un accès à des études supérieures de très haut niveau, démontrant que, contrairement à la perception souvent réductrice dans la société, ces enfants, comme n'importe quel autre, peuvent accéder à l’excellence et suivre des formations exigeantes.

À travers ce modèle, Gallaudet brise les stéréotypes et les barrières qui limitent les ambitions des enfants sourds et malentendants, en leur offrant l’opportunité de réaliser leur potentiel et de s’épanouir dans un environnement éducatif de qualité.

Lalla Asmaa souhaite voir se réaliser une initiative similaire au Maroc, permettant aux jeunes sourds et malentendants marocains d’accéder à un parcours universitaire complet, offrant ainsi des opportunités égales pour tous, souligne le communiqué.

Visite d’une classe de l’université

La visite a été marquée par l’observation d’une classe d’étudiants dans une salle de l’un des départements de l’université, fait savoir le communiqué. Celui-ci ajoute que cet événement a permis à Lalla Asmaa de découvrir les projets académiques des étudiants et d’apprécier la qualité de l’enseignement dispensé à Gallaudet.

La Princesse a également visité le Motion Light Lab, un laboratoire unique qui se consacre à la création de livres visuels bilingues, soutenant l’apprentissage de la lecture et de l’écriture pour les enfants sourds et malentendants.

Les chercheurs et les éducateurs ont présenté leurs méthodes innovantes, où l’alliance de la langue des signes et des supports visuels permet d’accompagner les enfants dans leur développement cognitif et linguistique.

Le Student Academic Center de Gallaudet a également été visité par la délégation marocaine. Ce centre offre des infrastructures adaptées aux besoins spécifiques des étudiants sourds et malentendants, y compris des outils comme les CART (Communication Access Realtime Translation) et des technologies de soutien comme les Video Relay Service Booths.

En observant ces installations, Lalla Asmaa a exprimé son intérêt pour le développement d’un environnement similaire au Maroc, où les étudiants sourds pourraient bénéficier d’une prise en charge globale, de l’école primaire au cycle universitaire.

Le Laurent Clerc National Deaf Education Center : L'accompagnement des enfants sourds et malentendants

La délégation s’est, par ailleurs, rendue au Laurent Clerc National Deaf Education Center, un centre d'excellence qui propose des programmes éducatifs adaptés aux enfants sourds et malentendants, du préscolaire au lycée.

Elle a observé une session pédagogique auprès des jeunes enfants sourds, accompagnés de leurs parents, et a pu constater l’approche éducative fondée sur l’interaction précoce et l’acquisition du langage des signes. Les éducateurs ont présenté la méthodologie d’intervention précoce qui permet aux enfants de développer leur langage et leurs compétences sociales dès leur plus jeune âge.

