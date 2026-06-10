À Bouskoura, une journaliste de “Chouf TV” empêchée d'exercer sa mission

La journaliste Fatima Zahra Rajmi, de "Chouf TV", a été la cible de pressions et d'entraves alors qu’elle effectuait un reportage de terrain dans la zone de Bouskoura.

Les faits rapportés indiquent que la journaliste a été empêchée d'accomplir ses tâches professionnelles et de couvrir l'actualité locale. Cet incident de harcèlement et d'interdiction d'accès à l'information soulève une nouvelle fois la question des conditions de travail des journalistes sur le terrain et du respect des dispositions légales encadrant la profession.

Face à ces événements, il est attendu que les circonstances exactes de cet incident soient clarifiées afin d'établir les responsabilités et de garantir la protection des professionnels des médias lors de l'exercice de leurs fonctions, conformément aux principes de l'État de droit.

La rédaction de Médias24 exprime sa solidarité entière envers sa consœur Fatima Zahra Rajmi, et avec l’ensemble des journalistes victimes de pressions dans l'exercice de leur métier.

(Publicité)

(Publicité)

Si vous voulez que l'information se rapproche de vous Suivez la chaîne Médias24 sur WhatsApp

© Médias24. Toute reproduction interdite, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation écrite de la Société des Nouveaux Médias. Ce contenu est protégé par la loi et notamment loi 88-13 relative à la presse et l’édition ainsi que les lois 66.19 et 2-00 relatives aux droits d’auteur et droits voisins.