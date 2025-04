Feuille de route de l’emploi : Aziz Akhannouch préside une deuxième réunion de suivi

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a présidé, mardi 29 avril à Rabat, une réunion consacrée au suivi de la mise en œuvre de la feuille de route de l’emploi en vue d’assurer un suivi efficient de la mise en œuvre de cette feuille de route et de mettre en place des mécanismes de gouvernance et des outils de coordination entre les différents intervenants.

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a présidé, mardi 29 avril à Rabat, une réunion consacrée au suivi de la mise en œuvre de la feuille de route de l’emploi en vue d’assurer un suivi efficient de la mise en œuvre de cette feuille de route et de mettre en place des mécanismes de gouvernance et des outils de coordination entre les différents intervenants.

Cette réunion, la deuxième du genre présidée par M. Akhannouch depuis la diffusion, en février dernier, de la circulaire relative à la feuille de route, a été l'occasion d'examiner les mécanismes à même de renforcer l’intégration sociale et professionnelle des catégories les plus vulnérables, notamment les jeunes et les femmes, et d’apporter un soutien aux familles en milieu rural, catégories qui constituent un axe majeur de la feuille de route de l’emploi, et ce, à travers des initiatives visant à réduire la cadence des pertes d’emplois dans le secteur agricole, à aplanir les difficultés confrontant l’accès de la femme au travail et à lutter contre la déperdition scolaire, indique un communiqué du département du Chef du gouvernement.

La réunion a permis d’aborder les modes de mise en œuvre et d’opérationnalisation effective de ces initiatives, centrés sur la promotion de l’emploi en milieu rural, particulièrement l’encouragement de la catégorie des jeunes à créer des startups actives dans le secteur agricole, précise la même source.

L’accent a également été mis sur les mesures adoptées pour lutter contre la déperdition scolaire et baisser de moitié le nombre des élèves ayant arrêté la scolarité, à travers le renforcement des établissements pionniers, l’élargissement du concept de l’école de la deuxième chance et la mise en œuvre de mesures à même d’encourager les élèves à poursuivre leur scolarité ou à accéder à des formations professionnelles.

Parmi les autres mesures examinées figure la promotion de l’accès de la femme au marché de l’emploi, principalement par l’aplanissement des entraves, notamment celles relatives à la garde des enfants, et ce à travers le renforcement de l’offre en garderies.

Le chef du gouvernement a, par la même occasion, réitéré l’attachement du gouvernement à assurer la mobilisation des différents secteurs et la convergence de leurs actions en vue de garantir l’efficience des mesures gouvernementales contenues dans la feuille de route de l’emploi, mettant l’accent sur l’importance de la mise en place d’un système de bonne gouvernance garantissant la coordination des interventions de l’ensemble des départements concernés.

Il a, par ailleurs, souligné que la feuille de route contribuera à insuffler une dynamique multisectorielle pour la promotion de l’emploi à travers des mesures pratiques illustrant la conviction du gouvernement que l’emploi constitue une priorité nationale majeure, du fait de sa contribution à préserver la dignité des citoyens et à garantir les conditions d’une vie décente pour les familles.

Il est à noter que la feuille de route de l’emploi, qui comprend 8 initiatives pratiques pour renforcer la dynamique de l’emploi et réduire le chômage, a été dotée par le gouvernement d’une enveloppe budgétaire d’environ 15 milliards de dirhams.

