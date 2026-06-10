Marhaba 2026 : le Maroc modernise le poste-frontière de Bab Sebta

À quelques heures du coup d’envoi de l’opération d’accueil des MRE, la nouvelle zone d’entrée a été ouverte dans la nuit du lundi 8 au mardi 9 juin 2026, après plusieurs mois de travaux. La voie de sortie reste, elle, provisoirement en service avant une nouvelle phase de réhabilitation prévue après l’été.

Les autorités marocaines ont achevé les travaux de réaménagement du poste-frontière de Bab Sebta et mis en service de nouvelles infrastructures à quelques jours du lancement de l’Opération Marhaba 2026, selon des informations rapportées par le quotidien espagnol El Faro de Ceuta.

La nouvelle zone d’entrée a été ouverte dans la nuit du lundi 8 au mardi 9 juin 2026, après plusieurs mois de travaux de modernisation visant à renforcer la capacité d’accueil du point de passage et à améliorer la gestion des flux de voyageurs durant la période estivale.

Cette mise en service anticipée s’inscrit dans le cadre des préparatifs engagés par les autorités marocaines pour faire face à l’afflux attendu des Marocains résidant à l’étranger (MRE) à l’occasion de l’Opération Marhaba. L’ouverture des nouvelles installations s’est déroulée sous la supervision de l’Administration des douanes.

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Selon la même source, les travaux ont permis de doter la voie d’entrée d’équipements modernisés et d’un aménagement repensé afin de fluidifier le trafic frontalier et d’améliorer les conditions de passage. La voie de sortie actuellement en service continuera, pour sa part, à fonctionner après avoir bénéficié de travaux de maintenance et de réparation provisoires.

Les autorités marocaines espèrent que l’ouverture de cette nouvelle entrée rénovée permettra d’accélérer la circulation, d’améliorer la fluidité des déplacements et de renforcer la qualité des services offerts aux voyageurs, ajoute le quotidien espagnol.

Le projet de modernisation de Bab Sebta n’est toutefois pas encore achevé. Une nouvelle phase de travaux devrait être lancée à l’issue de l’Opération Marhaba afin de finaliser le programme global de réhabilitation du poste-frontière.

Au cours des derniers mois, d’importants travaux ont été réalisés sur les infrastructures d’accès au poste-frontière, dans le cadre des efforts visant à adapter les installations aux exigences croissantes de mobilité et à accompagner l’augmentation du trafic transfrontalier.

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