Épargne Enfant. Ce que permet le Plan Éducation d’AtlantaSanad (2)

Avec des versements réguliers à partir de 200 DH par mois, le plan Éducation d’AtlantaSanad permet de constituer une épargne progressive au profit d’un enfant. Par exemple, un effort de 500 DH par mois pendant 25 ans peut aboutir à un investissement revalorisé de 223.000 DH, pour un gain net de 73.000 DH.

Dans le cadre de la série proposée par Le Boursier de Médias24 pour mieux comprendre les solutions d’épargne des enfants offertes par les compagnies d’assurances et les banques, le plan d’épargne éducation d’AtlantaSanad constitue l’une des options disponibles pour préparer l’avenir financier des enfants.

Le Plan d’épargne éducation se présente sous la forme d’un contrat de capitalisation. Il peut être souscrit par un parent ou tout autre proche, sans exigence de lien de parenté. L’épargne est versée à l’enfant bénéficiaire à la date prévue de mise à disposition de l’épargne constituée.

Cette somme peut notamment servir à financer les études supérieures de l’enfant ou l’accompagner dans le lancement de sa vie active.

Certaines formules du produit intègrent une garantie décès facultative. En cas d’imprévu, les cotisations peuvent être prises en charge jusqu’au terme, ce qui assure la continuité du projet.

Le produit est décliné en plusieurs versions, notamment à travers des partenariats avec Crédit du Maroc et CIH Bank.

AtlantaSanad propose aussi une assurance frais scolaires. Il s’agit cette fois d’un contrat de prévoyance destiné à garantir le versement d’une rente annuelle en cas de décès ou d’invalidité absolue et définitive du parent souscripteur. Cette somme vise à couvrir les frais de scolarité de l’enfant, assurant ainsi la continuité de sa formation même en cas de coup dur.

Deux exemples concrets pour mesurer le rendement du Plan Éducation

>> Exemple 1 : 300 DH par mois pendant 10 ans.

Un parent commence à épargner 300 DH par mois à partir des 8 ans de l’enfant. À ses 18 ans, le capital revalorisé atteint 42.000 DH. Le montant total versé s’élève à 36.000 DH. Le gain net est de 6.000 DH.

>> Exemple 2 : 500 DH par mois pendant 25 ans.

L’épargne démarre dès la naissance, avec des versements mensuels de 500 DH. À 25 ans, l’investissement revalorisé atteint 223.000 DH. Le montant total versé est de 150.000 DH. Le gain net s’élève à 73.000 DH.

Une épargne accessible dès la naissance, débloquée à partir de 18 ans

Le Plan Éducation d’AtlantaSanad peut être souscrit dès la naissance de l’enfant. Plus l’épargne débute tôt, plus l’effort financier est allégé dans le temps, grâce à la durée du placement et à l’effet des intérêts composés. Il est d’ailleurs fréquent que des parents y allouent directement leurs allocations familiales, transformant un soutien mensuel en capital structuré.

De nombreux parents choisissent d’orienter, en tout ou en partie, les allocations familiales versées par les organismes de prévoyance vers un produit d’épargne éducation

L’enfant bénéficiaire doit avoir moins de 18 ans au moment de la souscription. Il est aussi possible de repousser cette échéance jusqu’à ses 25 ans, sous réserve d’accord de l’assureur. Le capital peut être débloqué à partir de ses 18 ans, sur simple demande.

Le souscripteur, quant à lui, doit avoir moins de 65 ans. Le contrat peut également être ouvert par une personne autre que le parent, comme un oncle, une tante ou un proche.

Au moment de la sortie, l’enfant bénéficiaire a la possibilité de choisir l'une des trois options de sortie suivantes, à savoir, l’option capital en bénéficiant de l’intégralité du capital constitué.

L’option rente certaine en percevant une rente fixe, versée trimestriellement pour une durée déterminée.

Ou bien, la combinaison entre capital et rente en percevant une partie du capital sous forme de capital et le reste sous forme de rente.

Une épargne souple, avec des versements libres ou programmés

Le souscripteur peut épargner selon ses capacités, avec un montant minimal fixé à 200 DH par versement. Il peut opter pour des versements libres ou les programmer de façon mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle. Des versements exceptionnels peuvent aussi être réalisés à tout moment pour renforcer le capital.

Chaque versement est soumis à des frais de fonctionnement, incluant des frais d’acquisition et de gestion, intégrés dans la structure du contrat et qui sont généreusement compensés grâce aux taux de rendements annuels.

Et chaque année, l’épargne est investie dans des supports financiers sélectionnés par l’Assureur, générant des rendements qui s’ajoutent aux sommes versées

À la clôture de l’exercice, et au plus tard le 30 juin, une participation aux bénéfices vient s’ajouter à l’épargne accumulée.

Le produit offre également une grande flexibilité en cas d’imprévus. Les versements peuvent être suspendus, temporairement ou définitivement, sans clôturer le contrat. La valeur acquise continue alors à évoluer.

Enfin, plusieurs options de liquidité sont prévues. Le souscripteur peut demander un rachat partiel dans la limite de deux opérations, ou mettre fin au contrat par un rachat total. Une avance est également possible, sur simple demande, pour faire face à un besoin ponctuel tout en préservant l’objectif du plan.

Un cadre fiscal avantageux pour l’épargne à long terme

Le plan d’épargne éducation a été conçu pour encourager une épargne de long terme, en s’appuyant sur un cadre fiscal favorable.

Si la durée du contrat est inférieure à 8 ans, l’impôt sur le revenu s’applique uniquement sur les plus-values générées.

En revanche, lorsque la durée dépasse 8 ans, les gains deviennent totalement exonérés d’impôt

Ce qui permet à l’épargnant de bénéficier pleinement du rendement de son investissement. Cet avantage fiscal renforce l’attractivité du plan pour les familles souhaitant construire un capital tout en optimisant leur situation fiscale.

Le contrat prévoit également des garanties pour protéger l’épargne en cas d’événements imprévus.

Si le souscripteur décède avant que l’enfant n’atteigne ses 18 ans, le solde constitué à la date du décès est versé directement à l’enfant bénéficiaire, ou à défaut aux bénéficiaires désignés dans le contrat.

Si l’enfant décède avant ses 18 ans, l’investissement constitué revient au souscripteur. Enfin, si l’enfant décède après le début de la phase de rente, les rentes non encore versées sont transférées au parent souscripteur.

En complément, AtlantaSanad propose une garantie décès facultative. En cas de souscription, et sous certaines conditions, cette option permet la prise en charge des cotisations jusqu’au terme du contrat. Elle prévoit également le versement d’une rente éducation au profit du tuteur de l’enfant. Ce dispositif assure ainsi la continuité du projet d’épargne, même en cas de coup dur.

