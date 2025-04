Excès de vitesse : le PV n'est valable que si le radar est visible (Jugement)

En contestant un PV d’excès de vitesse le concernant, un conducteur obtient gain de cause. Le tribunal de Chefchaouen a annulé un procès-verbal pour excès de vitesse, estimant que le constat, établi sur un radar non visible et une transmission à distance entre gendarmes, ne respecte pas les exigences légales, à savoir la matérialité, la clarté et la présence de l’auteur de la constatation. En l’absence de ces conditions, le tribunal a jugé le PV invalide et ordonné la restitution de l’amende.