Le Festival du Bachelier revient pour une 2e édition au Morocco Mall

Le Festival du Bachelier revient les 25 et 26 avril 2025 au Morocco Mall, pour une deuxième édition. L’événement, destiné aux lycéens et bacheliers, vise à les accompagner dans leurs choix d’orientation académique et professionnelle.

Le Festival du Bachelier revient les 25 et 26 avril 2025 au Morocco Mall, pour une deuxième édition. L’événement, destiné aux lycéens et bacheliers, vise à les accompagner dans leurs choix d’orientation académique et professionnelle.

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Après une première édition organisée en 2024, le Festival du Bachelier revient cette année avec le thème "Destination succès". Ce forum de deux jours se veut un espace d’échange entre élèves, entreprises et établissements d’enseignement supérieur, indique un communiqué des organisateurs.

"Cet événement est le fruit d’une approche distinguée. Elle a été pensée suite au partenariat public-privé conclu entre le ministère de l’Education nationale et l’organisateur, le Festival Du Bachelier et celui contracté avec la Commission nationale pour l’Education, les sciences et la culture", souligne Ahmed Moayad, PDG du Festival Du Bachelier, cité dans le communiqué.

Plusieurs entreprises nationales, telles que Casatramway & Casabusway, Maghreb Steel, Sonasid, Taqa Morocco, Danone, Auto Hall ou encore S2M, participeront à cette deuxième édition. Elles proposeront des ateliers, des rencontres et des simulations d’entretiens afin de sensibiliser les jeunes aux réalités du marché du travail et de les aider à construire leur projet professionnel, ajoute la même source.

Les établissements d’enseignement supérieur seront également mobilisés pour offrir un accompagnement personnalisé en matière d’orientation post-bac. Le festival prévoit par ailleurs un espace dédié à l’insertion professionnelle, avec des offres de stages et d’emplois à destination des participants.

Parmi les nouveautés annoncées pour "Destination succès", la projection d’un film documentaire ainsi que l’organisation du "Moroccan Students League", présenté comme le premier tournoi national dédié à l’éducation sportive.

Selon les organisateurs, une réflexion est en cours autour de la création d’une plateforme digitale Maroc-Afrique. Ce projet en phase d’étude est dédié à l’orientation post-baccalauréat et l’insertion professionnelle des jeunes à l’échelle continentale.

Si vous voulez que l'information se rapproche de vous Suivez la chaîne Médias24 sur WhatsApp

© Médias24. Toute reproduction interdite, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation écrite de la Société des Nouveaux Médias. Ce contenu est protégé par la loi et notamment loi 88-13 relative à la presse et l’édition ainsi que les lois 66.19 et 2-00 relatives aux droits d’auteur et droits voisins.