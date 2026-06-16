Maroc-Écosse : l'Ouzbek Tantashev au sifflet, deux ans après la demi-finale olympique mouvementée contre l’Espagne

Désigné par la FIFA pour la rencontre du 19 juin au Boston Stadium, celui qui est arbitre international depuis 2013 avait quitté le terrain dès la 15e minute aux JO de Paris après une collision avec Marc Pubill.

La FIFA a désigné l'arbitre ouzbek Ilgiz Tantashev pour diriger la rencontre entre le Maroc et l'Écosse, prévue le 19 juin au Boston Stadium.

Arbitre international depuis 2013, Ilgiz Tantashev est un officiel expérimenté. Les supporters de l'équipe nationale se souviennent peut-être de lui, puisqu’il avait arbitré, en 2024, la demi-finale du tournoi olympique entre le Maroc et l'Espagne avant de quitter la pelouse prématurément. Dès la 15e minute, une collision involontaire avec le défenseur espagnol Marc Pubill l'avait laissé au sol, touché à la jambe droite. Incapable de reprendre sa place, il avait été remplacé au pied levé par le Suédois Glenn Nyberg.

Pour cette rencontre, il sera épaulé par ses compatriotes Andrey Tsapenko et Timur Gaynullin. Le corps arbitral sera complété par un duo jordanien : Adham Makhadmeh officiera en tant que quatrième arbitre, assisté de Mohammad Alkalaf.

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Sur le plan sportif, l'enjeu est capital pour les Lions de l’Atlas. Après un nul encourageant face au Brésil (1-1) lors de leur entrée en lice, les hommes de Mohamed Ouahbi visent une première victoire pour se rapprocher de la qualification. La tâche ne sera pas simple face à une équipe d’Écosse en pleine confiance, en tête du groupe après son succès inaugural contre Haïti (1-0).

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