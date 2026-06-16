La Bourse de Paris termine en hausse, profitant du recul du pétrole

La Bourse de Paris a fini dans le vert mardi, profitant du recul des prix du pétrole avec la perspective d'une paix au Moyen-Orient.

Le CAC 40 a pris 0,75% à 8.447,27 points, soit une hausse de 63,26 points. La veille, l'indice vedette parisien avait gagné 0,40%.

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"La baisse des prix du pétrole est très positive pour les marchés boursiers", résume Pierre-Alexis Dumont, directeur des investissements de Sycomore AM.

Depuis l'annonce d'un accord entre Téhéran et Washington ce week-end pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, les prix du brut reculent, dans la perspective d'une réouverture du stratégique détroit d'Ormuz.

Vers 18H00, le baril de Brent de la mer du Nord, référence mondiale, cédait 4,02% à 79,83 dollars, sous les 80 dollars pour la première fois depuis début mars. Son équivalent américain, le WTI, reculait lui de 4,69% à 76,96 dollars.

Les deux références dépassaient encore les 90 dollars la semaine dernière.

La baisse du pétrole provoque également un recul des taux d'intérêt d'emprunt des États dans la mesure où elle dissipe quelque peu les craintes d'inflation des investisseurs. Le rendement à dix ans français a baissé ainsi à 3,66%, contre 3,69% la veille.

L'accord doit être signé vendredi en Suisse, a indiqué mardi le ministère helvétique des Affaires étrangères. La signature se fera en présence du vice-président américain JD Vance et du négociateur iranien Mohammad Bagher Ghalibaf.

Les deux hommes ont déjà paraphé le document de manière électronique, tout comme le président américain Donald Trump.

Les marchés vivent aussi dans l'attente de la première réunion de la Réserve fédérale sous la présidence de Kevin Warsh, nommé par Donald Trump.

L'institution monétaire devrait "sans surprise, maintenir ses taux directeurs inchangés", selon Kevin Thozet, membre du comité d'investissement de Carmignac. "L'intérêt de cette réunion réside donc moins dans la décision que dans la première conférence de presse de Kevin Warsh".

Côté valeurs, Renault (-3,40% à 27,82 euros) et Thales (-1,08% à 228,10 euros) ont nettement reculé après avoir annoncé un partenariat pour développer et industrialiser en France la production du drone explosif Toutatis de Thales, avec un objectif de 1.000 unités par mois dès 2027.

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