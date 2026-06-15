KNDS lance un char de transition, le futur programme franco-allemand patine

Une semaine après le coup de grâce porté au programme d'avion de combat du futur Scaf, le groupe franco-allemand KNDS a dévoilé lundi un nouveau char intermédiaire qui relance les interrogations sur l'avenir du MGCS, l'autre grand projet d'armement franco-allemand.

Baptisé Capint (Capacité intermédiaire), ce blindé doit être mis en service dans les années 2030.

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L'armée de terre est en train de rénover le char Leclerc, mais "à l'horizon 2035, il sera au bout du rouleau", a souligné dimanche devant la presse le général Philippe de Montenon, commandant des forces et des opérations terrestres et commandant Terre pour l'Europe.

L'annonce a été faite au premier jour du salon de défense Eurosatory, organisé près de Paris, une semaine après la mort annoncée par le chancelier allemand Friedrich Merz d'un autre projet emblématique franco-allemand, le Scaf, qui portait sur l'avion de combat européen du futur.

Ce programme MGCS avec un système de combat terrestre autour d'un char attendu vers 2045, est présenté par certains comme fragilisé par des tensions industrielles entre Paris et Berlin.

- "Façon d'avouer l'échec de MGCS" -

Interrogé par l'AFP, le directeur général de KNDS Jean-Paul Allary a reconnu que les équipes ne travaillaient "peut-être pas au bon rythme" tout en déclarant: "KNDS soutient pleinement et s'engage résolument pour faire aboutir MGCS".

L'échec de MGCS serait "une très mauvaise nouvelle" pour l'Europe, a-t-il ajouté.

Concernant l'avenir de MGCS, "c'est une réponse d'ordre politique", a-t-il poursuivi.

Un autre industriel européen de premier plan interrogé par l'AFP a pour sa part estimé que le char intermédiaire était "une façon d'avouer l'échec de MGCS" qui a pris dix ans de retard.

"A un moment, il a fallu du courage politique pour avouer que l'avion du futur, c'était mort. Je pense qu'il faudra le même courage politique" pour enterrer le char du futur, a-t-il poursuivi.

Certains observateurs évoquent la possibilité d'un retrait français de ce programme après l'abandon du Scaf.

Lancé en 2017 comme le Scaf par la France et l'Allemagne, MGCS vise à remplacer les chars Leclerc français et Leopard 2 allemand.

L'arrivée en 2019 de Rheinmetall dans le projet MGCS a bousculé l'équilibre initial et le projet est depuis ralenti par des tensions industrielles et politiques franco-allemandes.

Créé en 2015 par la fusion du Français Nexter, alors détenu par l'État, et de l'Allemand KMW, propriété de la famille Bode-Wegmann, KNDS a vocation à consolider l'industrie européenne de défense terrestre face à la concurrence américaine (General Dynamics/GDLS) et à l'expansion de Rheinmetall.

- "Meilleur des deux" -

"KNDS a été créé pour livrer un char de combat du futur, mais à l'heure actuelle il n'y a aucune offre, aucune plateforme opérationnelle, mais de la concurrence entre KNDS France et KNDS Allemagne", expliquait en septembre à l'AFP un connaisseur du secteur européen.

Là où le bât blesse c'est que Rheinmetall, champion des chars en Europe, parvient à s'imposer avec son démonstrateur, le KF51 Panther, déjà engagé dans un programme de développement avec la Hongrie et pressenti comme base du futur char italien via le partenariat avec Leonardo.

Le Capint repose sur "le meilleur" des savoir-faire du groupe: un châssis dérivé du Leopard 2 A8 allemand associé à une tourelle téléopérée française Ascalon, a souligné Nicolas Groult, directeur général de KNDS France.

Il est présenté comme une plateforme évolutive intégrant des capacités de lutte antidrones, de numérisation du champ de bataille et de coopération avec des systèmes robotisés. Le groupe indique vouloir en faire une brique de transition vers le MGCS, avec une mise en service envisagée dans les années 2030.

KNDS a également dévoilé la famille de systèmes d’artillerie très longue portée Loras conçue pour accroître les capacités de frappe dans la profondeur des armées européennes.

Le système 155 mm/58 calibre vise des portées supérieures à 60 km, jusqu'à 100 km avec certaines munitions. Il peut être intégré à différents chars, chenillés ou à roues, et compatible avec les standards OTAN existants.