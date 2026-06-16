La Princesse Lalla Asmaa lance à Rabat le programme “La prothèse auditive pour tous”

La Princesse Lalla Asmaa, présidente de la Fondation Lalla Asmaa, a présidé mardi 16 juin à Rabat la première Journée des patients souffrant de surdité. L’événement a été marqué par le lancement du programme national "La prothèse auditive pour tous". Un programme inédit destiné à rendre l’appareillage auditif gratuit et accessible aux Marocains les plus démunis.

La Princesse a présidé la première Journée des patients (Patient Day) souffrant de surdité, organisée par la Fondation Lalla Asmaa. Cette initiative intervient dans le prolongement de vingt années d’action en faveur des enfants sourds et malentendants et de leurs familles.

La journée a également été marquée par le lancement du programme "La prothèse auditive pour tous", qui élargit le champ d’intervention de la Fondation au-delà de l’implant cochléaire, pour couvrir d’autres formes de surdité et de malentendance. Cet élargissement du périmètre d'action de la Fondation est l'une des manifestations les plus directes de la vision royale d’une société où l'égalité des chances est une réalité quotidienne.

Le programme "La prothèse auditive pour tous" s’inscrit dans la continuité du programme national NASMAA et du programme à portée internationale "Unis: On s’entend mieux", à travers lesquels la Fondation développe une approche combinant prise en charge médicale, accompagnement orthophonique, guidance parentale et suivi à distance.

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Expression nouvelle de l’intérêt particulier qu’accorde le Roi Mohammed VI à l’éducation, à la santé, à l’intégration et au bien-être des enfants sourds et malentendants, cette journée a débuté par la visite effectuée par la Princesse Lalla Asmaa à l’hôpital des Spécialités de Rabat, où elle a rencontré des enfants marocains, palestiniens ainsi que d’autres issus de pays africains ayant récemment bénéficié d’opérations de greffe d’implants cochléaires.

Au total, 56 enfants, accompagnés de leurs familles, ont été accueillis à Rabat pour des implantations cochléaires ou à ancrage osseux, dans le cadre du programme "Unis: On s’entend mieux". La Princesse a également suivi des explications sur la technique de l’ancrage osseux avec technologie piézoélectrique active, destinée aux enfants pour lesquels l’implant cochléaire conventionnel n’est pas indiqué.

Le suivi à distance au cœur du dispositif

Au siège de la Fondation Lalla Asmaa, la Princesse a visité les espaces dédiés aux activités des enfants implantés, avant de suivre une présentation sur l’importance de l’orthophonie, de la guidance parentale et du suivi à domicile, et de la valeur du dispositif externe de l'implant cochléaire, dont l'entretien quotidien conditionne directement la qualité de l'audition de l'enfant.

La Fondation a également présenté le dispositif ConnectCare, qui permet d’effectuer certains réglages d’implants cochléaires à distance, en temps réel, via une connexion sécurisée. Plus de 100 enfants implantés dans le cadre du programme NASMAA bénéficient de ce système.

Dans le même esprit, une application d’orthophonie à distance a été développée afin de garantir une meilleure régularité des séances, un facteur déterminant dans l’acquisition du langage chez les enfants sourds ou malentendants.

Cinq conventions pour élargir l’accès au matériel auditif

Le lancement du programme inédit "La prothèse auditive pour tous" a été accompagné par la signature de cinq conventions de coopération dans le but d'améliorer et d'élargir l'accès au matériel auditif sur l'ensemble du territoire.

La première convention a été conclue entre la Fondation Lalla Asmaa et le ministère de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille et le ministère délégué chargé du Budget. La deuxième a été signée avec la Fondation Mohammed VI de promotion des œuvres sociales de l’éducation-formation.

Trois autres conventions ont été conclues avec les Groupements sanitaires territoriaux des régions de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, Rabat-Salé-Kénitra et Casablanca-Settat.

Depuis le lancement du programme NASMAA en 2022, la Fondation Lalla Asmaa a permis l’implantation cochléaire de 950 enfants marocains et de 368 enfants originaires de 22 pays à travers le monde.

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