André Azoulay reçoit le prix Boutros Boutros-Ghali de la Paix

Le Forum de Crans Montana salue l’engagement de longue date du conseiller du Roi Mohammed VI en faveur du dialogue interculturel, de la mémoire judéo-marocaine et du rayonnement d’Essaouira.

Le Forum de Crans Montana a annoncé, ce mardi 16 juin, l’attribution du prix Boutros Boutros-Ghali de la Paix à André Azoulay, conseiller du Roi Mohammed VI.

L’organisation souligne le parcours d’André Azoulay et son engagement de longue date en faveur du dialogue entre les peuples, de la tolérance et du rapprochement des cultures. Le Forum estime que son action, menée depuis plusieurs décennies, dépasse le cadre national pour porter un message universel de paix et de compréhension mutuelle.

Le Conseil du Forum de Crans Montana met également en avant le rôle joué par André Azoulay dans la promotion du modèle marocain de coexistence entre les différentes composantes culturelles et religieuses du Royaume, en contribuant à faire du Maroc un exemple de pluralisme fondé sur la valorisation des héritages arabo-musulman, amazigh, africain, méditerranéen et judéo-marocain.

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L’organisation rappelle aussi son implication dans le développement et le rayonnement d’Essaouira, devenue au fil des années un symbole du dialogue interculturel et du vivre-ensemble.

Le Forum de Crans Montana salue par ailleurs son engagement en faveur de la préservation de la mémoire judéo-marocaine, ainsi que sa contribution à la lutte contre les préjugés, les extrémismes et les différentes formes d’exclusion.

En lui décernant cette distinction à l’occasion du jubilé du prix, le Forum entend mettre à l’honneur "une personnalité exemplaire" et réaffirmer l’importance du dialogue, de la tolérance et des valeurs humanistes dans un contexte international marqué par les tensions et les conflits.

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