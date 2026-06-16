Fruits rouges : l’émirati Elite Agro porte son pari marocain à 1,3 MMDH

Avec une septième ferme de 200 hectares inaugurée à Kénitra, le groupe place le Royaume au cœur de sa production de myrtilles et de framboises.

Le groupe agroalimentaire émirati Elite Agro Holding vient d'inaugurer sa septième exploitation agricole au Maroc via sa filiale locale, Elite Harvest Maroc, portant ses investissements dans le Royaume à plus de 1,3 milliards de DH.

Située à Kénitra, la nouvelle exploitation couvre une superficie de 200 hectares. Elle est spécialisée dans la production de myrtilles et de framboises. Selon Elite Agro Holding, le site est équipé de systèmes d'irrigation et de technologies agricoles modernes destinés à optimiser l'utilisation des ressources et à répondre aux normes de l'agriculture durable.

Selon les données fournies par le groupe, les activités d'Elite Harvest Maroc ont généré plus de 8.000 emplois à ce jour. Le groupe exploite désormais plusieurs sites stratégiques répartis dans les principales régions agricoles du pays, dont Kénitra, Sidi Yahya, Fès, Sefrou, Béni Mellal, Marrakech et Benslimane. Ces investissements font d’Elite Agro Holding l’un des investisseurs étrangers significatifs dans le secteur agricole marocain, selon le groupe.

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Outre les baies, ces sites produisent une large gamme de cultures, notamment des grenades, des pommes, des poires, des agrumes, des pêches, des nectarines, du raisin, des cerises, des kakis et des prunes. Ces produits sont destinés au marché intérieur marocain ainsi qu'à l'exportation.

Pour la direction du groupe, le Maroc représente sa principale plateforme de production de baies. Cette expansion s'inscrit dans une stratégie visant à renforcer sa présence sur les marchés mondiaux des produits frais, un secteur considéré comme en forte croissance. Elite Agro Holding affirme vouloir devenir le premier producteur de baies dans le monde arabe et un acteur significatif sur les marchés internationaux.

Les opérations d’Elite Harvest Maroc s’appuient également sur plusieurs certifications internationales, dont GLOBALG.A.P., GRASP, Tesco Nurture, SPRING, Field to Fork et SMETA. Celles-ci portent notamment sur la qualité, la sécurité alimentaire, la durabilité et les pratiques agricoles responsables.

Le groupe Elite Agro Holding, basé aux Émirats arabes unis, gère plus de 32.000 hectares à travers le monde, notamment en Serbie, au Maroc, en Mauritanie, en Éthiopie et aux Émirats. Le groupe intervient sur l'ensemble de la chaîne de valeur, de la gestion des fermes à la transformation et la distribution. Sa filiale, Elite Harvest Maroc, sert de bras opérationnel pour le développement de ses activités dans le Royaume.

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