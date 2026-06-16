IA et désarmement : le Maroc plaide à Genève pour une approche éthique et encadrée
Réunis au Palais des Nations, diplomates, experts onusiens, représentants français et acteurs humanitaires ont débattu du contrôle humain, de la fiabilité des données et des risques liés aux systèmes d’armes autonomes.
Le Maroc, qui préside le Groupe des ambassadeurs francophones (GAF) à Genève, a organisé, lundi 15 juin au Palais des Nations, une rencontre consacrée aux usages de l’intelligence artificielle (IA) dans le domaine militaire et à leurs implications pour le désarmement, la paix et la sécurité internationales.
Organisé avec l’Organisation internationale de la francophonie (OIF), cet événement parallèle s’est tenu en marge des échanges informels des Nations unies sur l’IA militaire, dans un contexte de débats croissants autour des systèmes d’armes autonomes et des nouveaux équilibres stratégiques.
Dans son allocution d’ouverture, l’ambassadeur représentant permanent du Maroc à Genève et président du GAF, Omar Zniber, a souligné que le sujet était devenu “majeur”, appelant à intégrer pleinement la dimension éthique dans les réflexions internationales sur l’usage de l’IA à des fins militaires.
La rencontre a permis de présenter les grandes lignes de l’approche marocaine, qui voit dans l’IA à la fois un outil de confiance mutuelle et un multiplicateur de capacités, notamment pour améliorer la compréhension situationnelle, la protection et le soutien des forces.
Cette approche repose sur trois dimensions complémentaires: organisationnelle, normative et capacitaire. Elle met l’accent sur la protection des données, le respect des chaînes de commandement, l’adaptation aux valeurs nationales, la maîtrise du cycle de vie des solutions d’IA et le maintien du rôle central de la décision humaine.
Le Maroc a également insisté sur la nécessité de concilier innovation technologique, impératifs sécuritaires, valeurs humanistes et respect du droit international, tout en rappelant son engagement dans les débats multilatéraux sur ces questions.
L’observateur permanent de l’OIF auprès de l’ONU à Genève et Vienne, Henri Monceau, a pour sa part appelé à une gouvernance de l’IA fondée sur la transparence et orientée vers la protection des droits fondamentaux.
Le représentant de l’Institut des Nations unies pour la recherche sur le désarmement (UNIDIR), Federico Mantellassi, a estimé que l’IA pouvait contribuer aux objectifs de désarmement, à condition de garantir la transparence, la robustesse et la gouvernabilité des systèmes. Il a également souligné les défis liés à l’accès aux données, à leur fiabilité et à la coopération entre experts et décideurs.
La représentante permanente de la France auprès de la Conférence du désarmement, Anne Lazar-Sury, a défendu une approche fondée sur le respect du droit international humanitaire, le maintien d’un contrôle humain strict et la préservation de la chaîne de commandement, tout en relevant l’apport potentiel de l’IA pour les capacités opérationnelles.
Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a, de son côté, mis en garde contre le caractère ambivalent de ces technologies, qui peuvent contribuer à la protection mais aussi créer de nouveaux risques, notamment en matière de biais algorithmiques et d’erreurs de ciblage.
Les échanges ont souligné la nécessité d’un encadrement équilibré de l’IA dans le domaine militaire, fondé sur la responsabilité, la transparence, le contrôle humain et la coopération internationale.
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