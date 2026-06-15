Hajer Hebib remporte le Prix du meilleur jeune économiste tunisien 2026

Spécialiste des questions liées à la migration, au marché du travail et à la résilience économique, Hajer Habib a remporté le Prix du meilleur jeune économiste tunisien 2026 lors d’une cérémonie organisée à Hammamet.

L’Association des économistes tunisiens (ASECTU) et le Global Institute for Transitions (GI4T) ont annoncé, le 13 juin 2026, les résultats de la deuxième édition du Prix du meilleur jeune économiste tunisien.

La cérémonie de remise des distinctions s’est tenue à Hammamet, en marge du Forum de l’ASECTU. Organisé sous la présidence du Pr Abderrazak Zouari, l’événement a mis à l’honneur l’excellence académique et l’innovation au sein de la nouvelle génération d’économistes tunisiens.

Le jury, présidé par le professeur Elyès Jouini et composé des professeures Fatma Marrakchi Charfi, Hélla Guerchi Mehri et Rim Lahmandi Ayed, ainsi que des professeurs Maher Gassab et Habib Zitouna, a distingué trois jeunes chercheurs dont les travaux ont particulièrement retenu l’attention.

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Le Prix du meilleur jeune économiste tunisien 2026 a été décerné à Dr Hajer Habib. Dr Mohamed Ilyes Gritli figure parmi les nominés, tandis que Dr Nadia Ali a reçu une mention espoir.

Maître-assistante en sciences économiques à l’Institut supérieur de gestion de Bizerte, relevant de l’Université de Carthage, et chercheuse associée à l’Economic Research Forum (ERF), Hajer Habib consacre ses recherches à la migration internationale, au marché du travail, au changement climatique, à la sécurité alimentaire ainsi qu’à la résilience face aux crises. Selon les organisateurs, ses travaux apportent des contributions significatives à la compréhension des facteurs influençant la stabilité et la résilience économiques, notamment dans le contexte tunisien.

De son côté, Mohamed Ilyes Gritli est maître-assistant habilité en sciences économiques et auteur de plusieurs publications dans des revues scientifiques internationales spécialisées. Ses recherches portent notamment sur la politique de change, la politique monétaire, la libéralisation financière et la qualité environnementale.

Pour sa part, Nadia Ali est chercheuse en économie du développement affiliée à l’Université Columbia. Ses travaux analysent l’impact des programmes de promotion des exportations et de soutien aux startups sur la performance des entreprises, ainsi que l’influence des croyances collectives sur l’emploi.

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