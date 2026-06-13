Mondial 2026 : des fan zones à Casablanca et Rabat pour vivre les matchs
À l’occasion de la Coupe du monde 2026, un réseau de fan zones sera déployé dans plusieurs villes marocaines afin d’accompagner les Lions de l’Atlas et permettre aux supporters de vivre pleinement la compétition.
À Casablanca, une fan zone sera installée par l’opérateur inwi à la place Nevada. Ce site proposera la diffusion en direct des matchs à partir de ce samedi 13 juin, ainsi qu’un ensemble d’animations.
D’autres espaces festifs seront également mis en place en partenariat avec plusieurs marques, dont Coca-Cola et Hyundai, au sein du stade COC. Le site accueillera un concert de l’artiste Stormy ce samedi à partir de 20h.
À Rabat, le stade Moulay El Hassan abritera la fan zone "Rabat Live Arena" durant toute la Coupe du monde. Elle proposera des retransmissions en direct des matchs du Maroc sur écrans géants, ainsi qu’une programmation culturelle et de divertissement. L’ouverture est prévue ce 13 juin avec la diffusion du match Maroc-Brésil, suivie d’un concert du rappeur Dizzy Dros.
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