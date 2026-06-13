Air Transat lance sa première liaison aérienne directe entre Montréal et Agadir
Le premier vol direct de la compagnie canadienne "Air Transat" reliant Montréal à Agadir a atterri samedi 13 juin, à l’aéroport Al Massira avec 194 passagers à bord.
Opérée chaque vendredi, cette nouvelle desserte d'une durée de 7h15, accompagnera la forte présence de la communauté marocaine au Canada et surtout à Montréal et viendra appuyer la montée en puissance d’Agadir comme porte d’entrée du Maroc atlantique, tout en contribuant à la redynamisation de son écosystème touristique.
Cette nouvelle connexion marque une étape majeure dans la stratégie de diversification des marchés et de désaisonnalisation de la destination Maroc.
Dans une déclaration à la MAP, le représentant d'"Air Transat", Abdou Jaiidi a indiqué que ce nouveau vol relie directement l’Amérique du Nord au sud du Maroc, offrant à la région du Souss-Massa un accès inédit à un bassin émetteur à fort potentiel.
Deux ans après le lancement de la ligne aérienne directe Montréal-Marrakech, "Air Transat" poursuit sur sa lancée et lance la nouvelle liaison Montréal-Agadir, s'est félicité M. Jaiidi.
Avec plus de 174.000 visiteurs canadiens enregistrés à fin août 2025, en hausse de 29 % par rapport à l’année précédente, le Canada s’affirme désormais comme un marché prioritaire dans la stratégie d’ouverture de l’Office national marocain du tourisme (ONMT).
(Avec MAP)
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