“La haine est la seule menace pour nos rues”: à Belfast, des milliers de manifestants après les violences

Des milliers de personnes se sont rassemblées samedi dans le centre de Belfast pour dénoncer les émeutes anti-immigrés qui s’y sont déroulées après une violente attaque au couteau pour laquelle un Soudanais a été inculpé, a constaté l’AFP.

"Je suis bouleversée, vraiment bouleversée", a confié à l’AFP Hilary Hunter, 63 ans, présente à ce rassemblement organisé devant l’hôtel de ville de la capitale nord-irlandaise, à l’appel de l’association Unite Against Racism.

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Selon elle, les derniers jours "nous ramènent aux heures sombres des Troubles", en référence aux violences qui ont opposé jusqu’en 1998 républicains, majoritairement catholiques, et unionistes protestants.

Des émeutes ont éclaté mardi soir dans des quartiers populaires majoritairement unionistes après la diffusion d’une vidéo particulièrement choquante de l’attaque d'un homme au couteau, lundi à Belfast, pour laquelle un Soudanais a été inculpé. Elles ont été suivies d’affrontements avec la police mercredi.

Les émeutiers, souvent de jeunes hommes masqués, ont notamment visé des habitations de personnes issues de minorités ethniques.

Au rassemblement, des acclamations et des applaudissements ont retenti lorsqu’un intervenant à la tribune a rendu hommage à la victime de l’attaque, Stephen Ogilvy.

Sa famille, qui demande aux médias et au public de respecter sa vie privée, a indiqué mercredi qu'il se trouvait dans "un état stable". Il a perdu un oeil dans cette attaque.

"Belfast s’oppose au racisme", "Combattons le racisme, construisons la solidarité" ou "La haine est la seule menace pour nos rues", pouvait-on lire sur de nombreuses pancartes.

"Vous êtes le Belfast que je représente", a lancé depuis la tribune la maire de la ville, Róis-Máire Donnelly, qui a également affirmé avoir reçu des menaces de mort.

Le conseiller local Seamas de Faoite, du SDLP, un parti nationaliste, s’est dit "consterné" par l’attaque au couteau et par les violences qui ont suivi, assurant qu’elles devaient être "condamnées" et "combattues".

Le suspect de l’attaque au couteau, Hadi Alodid, un Soudanais de 30 ans, a été inculpé mercredi pour tentative de meurtre et a comparu devant un juge. Il a été maintenu en détention jusqu’à une prochaine comparution le 8 juillet.

De violentes manifestations anti-immigrés avaient secoué l’Irlande du Nord en juin 2025 et à l’été 2024 notamment, ainsi que d’autres régions du Royaume-Uni.