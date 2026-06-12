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Tourisme : pour poursuivre ses ambitions, le Maroc mise sur la certification des métiers

Depuis 2024, plus de 6.000 professionnels du secteur ont obtenu une reconnaissance officielle de leurs compétences dans le cadre du programme KAFAA, qui compte plus de 20.000 inscrits. Sa 3e édition a été lancée le jeudi 11 juin à Rabat, dans le sillage de la feuille de route 2023-2026.

KAFAA : 20.000 inscrits, 6.000 professionnels certifiés et une troisième édition lancée.
H.K.
Le 12 juin 2026 à 10h52 | Modifié 12 juin 2026 à 15h21

Plus de 6.000 professionnels du secteur touristique ont été certifiés depuis le lancement, en 2024, du programme "KAFAA", dédié à la reconnaissance et à la valorisation des compétences dans les métiers du tourisme, a indiqué le jeudi 11 juin 2026 le ministère du Tourisme.

La cérémonie nationale de remise des certificats de la deuxième édition s’est tenue à Rabat, sous la présidence de la ministre du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, en présence de représentants des fédérations et associations professionnelles ainsi que d’acteurs du tourisme et de la formation.

L’événement a également été marqué par le lancement officiel de la troisième édition du programme.

À cette occasion, Fatim-Zahra Ammor a rappelé que le capital humain constitue l’un des piliers de la Feuille de route du tourisme 2023-2026, aux côtés de la connectivité, de l’offre touristique et de la capacité d’hébergement.

"La qualité de l’expérience touristique repose avant tout sur les femmes et les hommes en contact direct avec les visiteurs", a-t-elle souligné, faisant état de plus de 20.000 inscrits au programme depuis son lancement.

"Le Maroc a encore de grandes ambitions touristiques. Et pour les atteindre, nous avons besoin de talents formés, qualifiés et surtout motivés. Cela passe aussi par la reconnaissance", a déclaré la ministre.

Pour sa part, le vice-président de la Confédération nationale du tourisme (CNT) et président de la Fédération nationale de l’industrie hôtelière (FNIH), Lahcen Zelmat, a estimé que "KAFAA" constituait une reconnaissance officielle des compétences et de l’expertise de nombreux professionnels, notamment dans les métiers de la cuisine, de la pâtisserie et de l’hôtellerie.

Selon lui, le programme ne vise pas seulement à valider des acquis professionnels, mais aussi à consacrer les savoir-faire de femmes et d’hommes qui contribuent au développement de l’industrie touristique nationale.

Lancé dans le cadre de la feuille de route du tourisme 2023-2026, en partenariat avec la CNT, "KAFAA" avait d’abord couvert les régions Marrakech-Safi, Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, Souss-Massa, Fès-Meknès, Casablanca-Settat et Rabat-Salé-Kénitra.

Sa 2e édition avait été élargie à Béni Mellal-Khénifra, l’Oriental, Drâa-Tafilalet ainsi qu’aux provinces du Sud. La 3e édition doit poursuivre le déploiement du programme à l’échelle nationale.

(Avec MAP)

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H.K.
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