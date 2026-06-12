Arabie saoudite : des inscriptions portant le nom de Omar Ibn Al-Khattab documentées près de Médine

La Commission saoudienne du patrimoine n’a pas encore précisé l’âge exact de la découverte, recensée parmi 461 écritures islamiques documentées à Al-Mahd. Mais sa charge symbolique dépasse déjà le seul inventaire archéologique.

Le 12 juin 2026 à 11h47 | Modifié 12 juin 2026 à 11h53

Des inscriptions rupestres portant le nom de Omar Ibn Al-Khattab ont été documentées dans le gouvernorat d’Al-Mahd, dans la région de Médine, a annoncé la Commission saoudienne du patrimoine, citée par l’agence officielle SPA.

La découverte figure parmi les résultats de la deuxième saison de prospection archéologique menée dans cette zone de l’ouest de l’Arabie saoudite, où 1.774 éléments archéologiques ont été recensés.

Les autorités saoudiennes n’ont pas précisé la datation exacte des inscriptions ni indiqué qu’elles auraient été gravées de la main du deuxième calife. Mais la présence de ce nom, dans une région intimement liée aux premiers temps de l’islam, donne à la découverte une portée particulière.

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Selon la SPA, la campagne a permis d’enregistrer 156 nouveaux sites archéologiques répartis entre trois zones : Al-Suwairqiyah, Al-Muwayhiyah et Hadhah.

Les découvertes comprennent notamment 461 inscriptions islamiques, 34 inscriptions thamoudéennes, 1.259 dessins rupestres, 11 structures en pierre, trois palais et bâtiments anciens, deux routes historiques liées aux caravanes, ainsi que quatre puits.

Dans cet ensemble, les inscriptions portant le nom de Omar Ibn Al-Khattab retiennent particulièrement l’attention, au-delà de leur seule valeur archéologique. Elles s’inscrivent dans un espace où les traces matérielles, les routes anciennes et les écritures rupestres croisent l’histoire religieuse et humaine du Hijaz.

La Commission saoudienne du patrimoine présente ces découvertes comme des témoins de la profondeur historique de la région, marquée par des occupations et des circulations allant des périodes préislamiques aux premiers siècles de l’islam.

La portée scientifique de ces inscriptions devra toutefois être précisée par les prochaines étapes d’étude, notamment leur datation, leur contexte archéologique exact et leur comparaison avec d’autres inscriptions islamiques anciennes de la péninsule Arabique.

Ces travaux s’inscrivent dans les programmes de prospection, de documentation et de protection du patrimoine national menés par l’Arabie saoudite, qui cherche à inventorier et valoriser ses sites historiques dans le cadre de la Vision 2030.

اكتشافات المهد الأثرية تفتح نافذة على التاريخ الإسلامي، حيث يوثق كل نقش ورسمة صخرية إرث المنطقة ويعزز صون تراثها للأجيال القادمة.#هيئة_التراث pic.twitter.com/9jyAXAztgb — هيئة التراث (@MOCHeritage) June 9, 2026

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