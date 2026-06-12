Alerte météo : chaleur, orages et rafales de vent du 12 au 14 juin

Plusieurs provinces sont placées en vigilance orange par la Direction générale de la météorologie, avec des températures pouvant atteindre 44 °C dans le Sud-Est et le Sud, des averses attendues dans l’Oriental et le Moyen Atlas, ainsi que des vents forts dans le Nord.

Le 12 juin 2026 à 11h50 | Modifié 12 juin 2026 à 11h56

La Direction générale de la météorologie (DGM) annonce, dans un bulletin d'alerte de niveau de vigilance orange, que les provinces d'Errachidia, Zagora, Tata, Assa-Zag, Es-Semara, Boujdour, Aousserd et Oued Ed-Dahab sont concernées par une vague de chaleur (41-44 °C), du vendredi 12 au dimanche 14 juin 2026.

Des averses orageuses avec grêle par endroits (20 à 30 mm) sont attendues vendredi 12 juin, de 14h à 23h, dans les provinces de Boulemane, Midelt, Jerada et Figuig.

Par ailleurs, les provinces de Tanger-Assilah et Fahs-Anjra sont concernées par de fortes rafales de vent (75 à 80 km/h), également ce vendredi, de 9h à 23h.

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