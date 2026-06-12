Mondial 2026. Ezzalzouli et Aguerd forfaits, Sbaï et Saâdane appelés (FRMF)

À quelques jours de l'entrée en lice des Lions de l'Atlas au Mondial 2026, la FRMF officialise deux forfaits majeurs. Abdessamad Ezzalzouli, victime d'une entorse du genou droit, et Nayef Aguerd, dont la récupération ne sera pas complète à temps, ne participeront pas à la compétition. Amine Sbaï et Marwane Saâdane, présents au stage comme réservistes, intègrent la liste finale des 26. C'est l'absence d'Ezzalzouli qui constituera une grosse perte.

L'essentiel

Abdessamad Ezzalzouli est forfait pour la Coupe du monde 2026 : les examens ont confirmé une entorse du genou droit avec une lésion de haut grade du ligament latéral interne.

Nayef Aguerd ne participera pas non plus à la compétition : sa récupération évolue favorablement, mais les délais d'un retour au plus haut niveau sont incompatibles avec le calendrier du Mondial.

Amine Sbaï et Marwane Saâdane intègrent la liste finale des 26 joueurs. Tous deux participaient au stage de préparation en qualité de réservistes.

La FRMF se veut rassurante sur l'état général de la santé du groupe : la grande majorité des joueurs poursuit normalement sa préparation.

Les deux joueurs forfaits resteront auprès du groupe durant la phase de préparation.

Les détails

À quelques jours du premier match des Lions de l'Atlas à la Coupe du monde 2026, la Fédération royale marocaine de football a officialisé ce que le staff redoutait : Abdessamad Ezzalzouli et Nayef Aguerd ne participeront pas à la compétition.

Pour Ezzalzouli, le verdict est tombé après les examens réalisés ces derniers jours. L'ailier souffre d'une entorse du genou droit associée à une lésion de haut grade du ligament latéral interne. Une blessure incompatible avec les délais du tournoi.

Le cas Aguerd est différent. Le défenseur central était engagé dans un processus de récupération entamé avant le début de la compétition, et la FRMF souligne des progrès "encourageants" ces dernières semaines. Mais les délais nécessaires à une récupération complète ne lui permettent pas d'envisager le Mondial dans des conditions optimales. Le staff a tranché : pas de pari médical à l'aube d'une compétition de cette importance.

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Pour les remplacer, le sélectionneur a puisé dans les réservistes présents au stage de préparation : Amine Sbaï et Marwane Saâdane intègrent la liste finale des 26.

La fédération se veut par ailleurs rassurante sur l'état général du groupe, dont la grande majorité poursuit normalement sa préparation. Ezzalzouli et Aguerd resteront quant à eux auprès de l'équipe durant cette phase de préparation, à l'approche du premier rendez-vous mondial des Lions de l'Atlas.

Le texte du communiqué de la FRMF

Voici le texte intégral du communiqué fédéral :

"À quelques jours de l’entrée en lice de la sélection nationale marocaine à la Coupe du Monde de la FIFA 2026, la Fédération royale marocaine de football tient à rassurer l’ensemble des supporters et de l’opinion publique quant à l’état de santé général du groupe. La grande majorité des joueurs poursuit normalement sa préparation et l’effectif affiche un niveau de disponibilité conforme aux attentes à l’approche de la compétition.

"Dans le cadre du suivi médical permanent mis en place auprès des internationaux, le staff médical souhaite toutefois informer de l’évolution de la situation de deux joueurs actuellement en soins.

"Les examens médicaux réalisés ces derniers jours ont confirmé que Abdessamad Ezzalzouli souffre d’une entorse du genou droit associée à une lésion de haut grade du ligament latéral interne. Cette blessure ne lui permettra pas de participer à la Coupe du Monde de la FIFA 2026.

"Concernant Nayef Aguerd, le processus de prise en charge médicale engagé avant le début de la compétition se poursuit de manière satisfaisante et les progrès enregistrés ces dernières semaines sont encourageants. Toutefois, malgré cette évolution positive, les délais nécessaires à une récupération complète et à un retour à la compétition au plus haut niveau ne lui permettront pas d’envisager une participation à la Coupe du Monde de la FIFA 2026 dans des conditions optimales.

"Compte tenu de ces éléments médicaux et dans le souci de disposer d’un groupe pleinement opérationnel dès le début de la compétition, Amine Sbaï et Marwane Saâdane intègrent la liste finale des 26 joueurs retenus pour représenter le Maroc à la Coupe du Monde de la FIFA 2026, en remplacement d’Abdessamad Ezzalzouli et de Nayef Aguerd. Les deux joueurs participaient au stage de préparation en qualité de réservistes.

"La fédération royale marocaine de football continuera d’assurer un suivi rapproché des deux joueurs et leur souhaite un prompt rétablissement.

"Bien que contraints de renoncer à la compétition, Abdessamad Ezzalzouli et Nayef Aguerd continueront d’apporter leur soutien au groupe durant cette phase importante de préparation et à l’approche du premier rendez-vous mondial des Lions de l’Atlas".

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