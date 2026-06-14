Mondial 2026 : après Maroc-Brésil, Ouahbi fier mais pas euphorique, Ancelotti appelle la Seleção à “s'améliorer”

Face à la presse, le sélectionneur marocain a insisté sur l’ambition nouvelle de son groupe, tandis que le technicien italien a reconnu les limites affichées par l'équipe brésilienne pour son entrée en lice.

Le sélectionneur national, Mohamed Ouahbi, a salué la personnalité affichée par ses joueurs face au Brésil (1-1), samedi 14 juin 2026 à East Rutherford, tout en refusant toute euphorie après ce point pris contre l’un des favoris du Mondial 2026. Son homologue brésilien, Carlo Ancelotti, a reconnu une première période "difficile" et une Seleção "anxieuse", tout en assurant que ce nul n’entamait pas la confiance de son groupe.

Ouahbi : "Le Maroc est dans une autre dimension"

Interrogé sur le parallèle avec le nul initial du Maroc contre la Croatie en 2022, avant le parcours historique jusqu’en demi-finale, Ouahbi a refusé la comparaison. "Ce n’est pas pareil", a-t-il répondu. "Si vous me demandez si je signe pour faire le même parcours, je dis non : j’aimerais bien aller plus loin que la demi-finale." Pour le sélectionneur marocain, ce résultat reste "un bon match" et "un point", même si les Lions de l’Atlas "auraient espéré avoir plus".

Ouahbi a également rejeté l’idée d’une "masterclass tactique". "On a nos principes de jeu. Ce qu’on a montré aujourd’hui, on l’avait montré contre la Norvège en première mi-temps. Ce n’était pas un combat tactique. Il fallait jouer notre jeu, et on l’a bien fait", a-t-il expliqué.

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Le technicien marocain s’est surtout dit satisfait de la personnalité de son équipe, notamment dans l’entrejeu. Selon lui, le contrôle observé par séquences ne vient pas seulement des milieux axiaux, mais aussi du travail de Bilal El Khannouss, Brahim Diaz et Ismael Saibari, capables de décrocher et de créer de la supériorité. "Là où je suis vraiment très fier, c’est qu’ils ont osé jouer, osé demander le ballon, osé ressortir sous pression", a-t-il insisté.

Le sélectionneur a particulièrement défendu son choix de titulariser le jeune Ayoub Bouaddi, 18 ans, face à un adversaire du calibre du Brésil. "Je regarde la performance, pas l’âge du joueur. Il peut avoir 35 ans, s’il est performant, il jouera. Il peut avoir 17 ans, s’il est performant, il jouera", a-t-il dit, assurant qu’il ne s’agissait "pas du tout" d’une prise de risque. "Ce n’est pas le genre de match où je vais prendre des risques contre le Brésil." Bouaddi, a-t-il rappelé, possède déjà de l’expérience en Ligue 1 et en Ligue des champions.

Ouahbi a aussi souligné la qualité de Neil El Aynaoui, "très fort", et rappelé que le Maroc dispose d’un réservoir important au milieu, avec Azzedine Ounahi, Sofyan Amrabat, Samir El Mourabit et d’autres jeunes issus de la génération championne du monde U20. "Pour l’avenir du football marocain, on est confiants", a-t-il résumé.

La baisse de régime en seconde période ne l’a pas surpris. Selon lui, il s’agissait du premier match à très haute intensité depuis la fin des championnats pour plusieurs joueurs, après des amicaux où les temps de jeu avaient été davantage répartis. "C’est normal qu’en deuxième mi-temps, on ait un peu plus de mal, un peu plus de déchets", a-t-il expliqué. Les remplaçants ont toutefois apporté "de la fraîcheur", "de la profondeur" et permis au Maroc de finir plus haut.

Concernant le prochain match contre l’Écosse, Ouahbi s’attend à un défi très différent : "une équipe avec un jeu direct, beaucoup d’impact physique, beaucoup de centres, beaucoup de présence dans la surface". Le Maroc devra, selon lui, répondre à cette dimension athlétique tout en utilisant le ballon pour "leur faire le plus mal possible techniquement".

Sur l’égalisation brésilienne, le sélectionneur a reconnu la part de talent de Vinícius Júnior, "un crack", mais a aussi pointé un déséquilibre marocain après un ballon long et un deuxième ballon perdu. "Quand vous avez des joueurs de la qualité de Vinícius, ils sont capables de marquer des buts comme ça. Heureusement que ça existe pour le foot, dommage pour nous", a-t-il dit.

Ouahbi a par ailleurs minimisé l’inquiétude autour de Yassine Bounou, touché à l’épaule après un contact. Le gardien a pu terminer la rencontre et, selon son entraîneur, "ça n’a pas l’air alarmant". Des examens devaient toutefois permettre d’en savoir davantage.

Au moment de dresser le bilan, le sélectionneur marocain a décrit un sentiment mêlé de fierté et de regret. "Je suis fier de ce que les joueurs ont montré, fier de comment on a répondu, fier de ce qu’on a proposé", a-t-il déclaré, avant d’ajouter que le Maroc "aurait pu aller chercher cette victoire". Il s’est surtout félicité de ne pas avoir vu d’euphorie dans le vestiaire : "Je n’ai pas vu de chants, je n’ai pas vu de joueurs danser parce qu’on avait fait match nul contre le Brésil. Le Maroc est dans une autre dimension. On doit vouloir gagner les matchs, quel que soit l’adversaire."

Son message aux supporters a été dans le même ton : le Maroc a montré "de l’ambition", "beaucoup de personnalité" et "qu’il savait à quoi il jouait", mais ne compte pas célébrer ce nul. "On va se remettre au travail tout de suite", a-t-il assuré. "Ce n’est pas fini. Il y a encore une longue compétition et ils vont pouvoir vibrer."

Ancelotti : "On ne gagne pas une Coupe du monde au premier match"

De son côté, Carlo Ancelotti a reconnu sans détour les difficultés brésiliennes, surtout en première période. "La première partie a été difficile. L’équipe était un peu anxieuse, il y a eu des pertes de balle et des problèmes d’équilibre", a analysé le sélectionneur du Brésil. Il a toutefois jugé la seconde période "meilleure" et estimé que son équipe allait progresser dès le prochain match.

Relancé sur ses choix de départ et sur les critiques attendues au Brésil, Ancelotti a refusé d’individualiser les responsabilités. "Je ne suis pas ici pour parler individuellement des joueurs, je parle de l’équipe", a-t-il répondu. "L’équipe n’a pas bien joué en première période, elle a été meilleure en seconde. On a eu quelques occasions et il fallait être plus précis."

Le technicien italien a assumé son onze initial, qu’il a dit avoir préparé à l’entraînement. "La critique, il faut l’accepter", a-t-il reconnu, tout en rappelant que la composition lui semblait "correcte" avant le match. "Je ne critique pas individuellement les joueurs qui ont commencé. Je critique l’équipe, qui n’a pas bien joué en première partie."

Ancelotti a également défendu sa gestion des remplacements, rappelant avoir procédé à deux changements dès la pause, puis à un autre à la 59e minute. "Je n’ai pas perdu de temps pour faire les changements", a-t-il répondu. Selon lui, la mi-temps a surtout permis d’expliquer les problèmes aux joueurs et de corriger certains équilibres.

Le nul n’a pas entamé sa confiance. "Absolument pas", a-t-il répondu lorsqu’on lui a demandé si ce résultat pouvait affecter le moral de la Seleção. "Une entrée en Coupe du monde peut ne pas se passer comme on le souhaite pour beaucoup de raisons. L’objectif est de se qualifier, passer la phase de groupes et s’améliorer avec le temps." Il a résumé son approche par une formule : "On ne gagne pas une Coupe du monde au premier match."

Ancelotti a aussi indiqué qu’il utiliserait l’ensemble de son groupe et que son onze pouvait évoluer en fonction des adversaires. "Je dois profiter de tout l’effectif", a-t-il dit, ajoutant que l’équipe qui commence un match n’est pas forcément celle qui le termine.

Le sélectionneur brésilien a retenu quelques points positifs, notamment la réaction après la pause et la capacité de son équipe à lutter jusqu’au bout. Mais il a insisté sur la nécessité d’une "critique constructive" pour corriger ce qui n’a pas fonctionné. "La confiance est totale", a-t-il affirmé. "Dans le football, tout ne sort pas parfaitement. Quand ce n’est pas parfait, il faut améliorer les choses."

Enfin, Ancelotti a salué la prestation de Vinícius Júnior, auteur de l’égalisation. "Il a bien joué, il a été dangereux et il a toutes les qualités pour faire une grande Coupe du monde", a-t-il estimé. Sur l’anxiété évoquée par plusieurs joueurs brésiliens, il a parlé d’une pression "normale" pour une entrée en lice, assurant que le Brésil allait "peu à peu" améliorer cet aspect.

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