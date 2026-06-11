Mazagan accueille le Summer Camp PSG Academy pour l’été 2026

Mazagan Beach Resort accueillera, à l’été 2026, un Summer Camp en partenariat avec la Paris Saint-Germain Academy, destiné à des jeunes joueurs. Le programme prévoit des sessions d’entraînement et des activités sportives dans un cadre encadré au sein du resort.

Déjà présente au Maroc, la PSG Academy s’associe pour la première fois à un établissement hôtelier dans le cadre d’un programme estival destiné aux jeunes joueurs. Le Summer Camp, organisé en juillet et août, s’adresse aux enfants âgés de 5 à 17 ans, qu’ils soient résidents de l’établissement ou participants externes.

À travers cette initiative, le Mazagan Beach & Golf Resort développe son offre sportive dédiée aux enfants, en s’appuyant sur la méthodologie de la PSG Academy, déjà implantée dans le pays via ses structures d’entraînement.

"Ce partenariat avec la PSG Academy s’inscrit pleinement dans la dynamique de notre offre dédiée aux familles. En nous associant à une académie de référence internationale, nous renforçons la qualité et l’encadrement de notre programme football tout en proposant une expérience complète pour les enfants", explique Jacques Claudel, directeur général de Mazagan Beach & Golf Resort.

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De son côté, la PSG Academy met en avant une volonté d’élargir son modèle au-delà des centres d’entraînement traditionnels. "Nous souhaitons transmettre nos standards et nos valeurs dans un environnement inspirant qui participe pleinement à l’épanouissement et à la progression des jeunes joueurs", souligne Marco Idlhoussine, directeur général de la PSG Academy Morocco.

Le programme s’inscrit dans une offre plus large du resort combinant activités sportives pour les enfants et services de loisirs pour les familles.

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