Coupe du monde 2026. Le Maroc joue déjà gros face à la Norvège

À une semaine de son entrée en lice au Mondial 2026 contre le Brésil, le Maroc affronte la Norvège ce dimanche 7 juin à Harrison dans le New Jersey. Bien plus qu’un simple match de préparation, ce choc face à Erling Haaland et Martin Ødegaard doit permettre à Mohamed Ouahbi de consolider les fondations d’un onze encore loin d’être totalement figé.

Le Maroc version Mohamed Ouahbi est en pleine construction en vue de la Coupe du monde 2026. Il serait un peu trop exagéré de décrire le chantier comme immense. Il n’en reste pas moins que le match de préparation face à la Norvège, ce dimanche 7 juin à Harrison dans le New Jersey (20h), est crucial à plus d’un titre.

Il s’agira de cimenter le collectif, de peaufiner les automatismes et les associations. En somme, consolider les derniers piliers d’un bloc-équipe compact, capable de soutenir les fondations des ambitions élevées des Lions de l’Atlas.

Car autant la large victoire sur Madagascar (4-0) n’avait de sens que pour maintenir en forme les futurs remplaçants sur le chemin du Mondial 2026, au regard de la large revue d’effectif opérée par le staff de l’EN et de la faiblesse de l’opposition. Autant le rendez-vous de ce dimanche sous le soleil new-yorkais aura une toute autre saveur.

(Publicité)

(Publicité)

Récents vainqueurs de la Suède, autre sélection qualifiée au Mondial (3-1), sans leurs deux meilleurs joueurs, les Scandinaves seront encore plus difficiles à manœuvrer en présence du meilleur buteur de Premier League (27 buts) avec Manchester City, Erling Haaland.

Il sera soutenu en attaque par le milieu offensif d’Arsenal, Martin Ødegaard, qui a rejoint ses coéquipiers en sélection après avoir digéré la tristesse de perdre en finale de la Ligue des champions contre le PSG d’Achraf Hakimi.

Mais aussi l’immense bonheur d’avoir remporté le championnat d’Angleterre avec les Gunners, qui couraient après ce sacre depuis 22 ans.

Antonio Nusa (RB Leipzig), Andreas Schjelderup (Benfica) et Alexander Sørloth (Atlético Madrid) pourraient également donner quelques maux de tête à la défense des Lions de l’Atlas.

Bref, un adversaire de très haut niveau, même si son classement FIFA ne le dit pas forcément (31ᵉ). Mais les défaites subies par l’Italie à l’aller (3-0) comme au retour (4-1) lors des qualifications au Mondial peuvent en témoigner.

Ce genre de rencontre a souvent du sens

Mohamed Ouahbi n’en demande pas tant. Surtout qu’il doit encore trancher et effectuer plusieurs arbitrages, notamment dans la zone axiale, que partagent les défenseurs centraux et le double pivot au milieu de terrain.

Car c’est aussi à travers le prisme de ces enjeux que l’analyse de ce choc devra s’arrimer. Même si, avant l’heure, ce n’est jamais l’heure et qu’il ne faut pas confondre les matches de préparation avec la compétition, ce genre de rencontre, à l’aube de l’entrée en lice en Coupe du monde, a souvent du sens.

Il faudra bien sûr éviter de trop s’emballer en cas de victoire d’Ismaïl Saibari et de ses coéquipiers. Mais en cas de revers, dire que ce n’est pas grave ne serait pas la meilleure manière de rendre service à l’EN. Parce que ce n’est vraiment pas de cette façon que les équipes dominantes vivent la défaite.

Quoi qu’il en soit, la performance des joueurs qui occuperont les quatre positions précitées constituera un véritable révélateur de la faculté des Lions de l’Atlas à espérer autre chose qu’uniquement se qualifier pour le second tour.

Or, l’identité de ce quatuor est encore loin d’être claire. Le flou persiste et les zones d’ombres sont encore nombreuses. Car si Issa Diop a de fortes chances de débuter contre le Brésil, qui l’accompagnera dans l’axe de la défense centrale ?

Pour l’instant, c’est Redouane Halhal qui tient la corde. Mais la présence de Nayef Aguerd dans la liste des 26 sème le doute. Il est vrai que le gaucher s’est sacrifié pour l’équipe nationale et son club au point qu’il a dû passer deux fois sur le billard.

Mais il n’a plus passé une minute sur les prés depuis le 1ᵉʳ mars 2026, soit un peu plus de trois mois. Certes, "il n’a pas pris un gramme et c’est le genre de joueurs qui peut revenir en forme en une semaine", assure le sélectionneur.

Mais on est quand même en droit d’en douter. Et ce n’est pas parce que l’on pense que le Marseillais en est incapable. C’est juste complètement illusoire de croire qu’un joueur est capable de retrouver le rythme d’une rencontre à haute intensité en si peu de temps.

Quel profil pour accompagner El Aynaoui en double pivot devant la défense ?

Dès lors, seule sa présence dès le coup d’envoi, ce dimanche, pourrait nous inciter à davantage d’optimisme dans son cas. Autrement, il aura très peu de chances d’être titulaire contre le Brésil.

Justement, ce choc du groupe C sera dans l’esprit du sélectionneur au moment de faire son onze contre la Norvège. Et notamment l’association dans l’axe du milieu de terrain.

L’identité des joueurs qui composeront le double pivot n’est pas encore à considérer comme une affaire à régler. Ou du moins, seulement à moitié.

Pour sûr, Neil El Aynaoui devrait en être. Mais avec qui à ses côtés ? Ce binôme devant la défense est, sans jeu de mot, central dans la conception du football de Mohamed Ouahbi. Et la complémentarité des profils des joueurs qui composent ce double pivot l’est tout autant.

Ayyoub Bouaddi a été l’auteur d’une prestation convaincante face à Madagascar. Mais ce n’était que Madagascar, sans vouloir porter atteinte aux joueurs de Corentin Martins.

Et pourtant, le joueur lillois n’a pas plané sur la rencontre. Il a même perdu quelques ballons et manqué de vigilance, par moments, dans son placement.

Assez pour prendre place sur le banc ? Et si c’est le cas, au profit de qui ? Pour plusieurs observateurs, Sofyan Amrabat a réalisé une bonne prestation, dans la lignée de sa fin de saison avec le Betis Séville.

Agressif, il réussit à boucher des trous et à équilibrer le bloc de son équipe. Mais il a toujours autant de mal en phase de possession.

Et son aisance balle au pied est loin d’être évidente. L’autre solution serait de lancer Samir El Mourabet aux côtés de Neil El Aynaoui.

Cependant, le déficit d’expérience à ce niveau du Strasbourgeois ne plaide pas en sa faveur. Au même titre que son manque de justesse, par séquences, à l’approche de la surface de réparation adverse.

En revanche, son activité monstre sans le ballon pourrait être d’une grande utilité pour compléter le profil d’El Aynaoui, naturellement porté vers l’avant.

En somme, si autant de questions demeurent sans réponse à une semaine du début du Mondial, c’est qu’il y a quand même un peu urgence. En ce sens, la Norvège arrive à point nommé.

À découvrir

Si vous voulez que l'information se rapproche de vous Suivez la chaîne Médias24 sur WhatsApp

© Médias24. Toute reproduction interdite, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation écrite de la Société des Nouveaux Médias. Ce contenu est protégé par la loi et notamment loi 88-13 relative à la presse et l’édition ainsi que les lois 66.19 et 2-00 relatives aux droits d’auteur et droits voisins.