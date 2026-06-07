Prévisions météo pour le lundi 8 juin

Voici les prévisions pour le lundi 8 juin 2026, établies par la Direction générale de la météorologie :

- Temps assez chaud à chaud sur le Saiss, le Gharb, Oulmès, les plaines à l’Ouest de l’Atlas, l’Oriental, la vallée de Moulouya, l’intérieur du Souss, le Sud-est, l’Est et le Sud des provinces sahariennes.

- Nuages bas assez denses avec formations brumeuses ou bruine le matin sur les plaines nord et centre, la rive méditerranéenne et le Nord-ouest des provinces sahariennes.

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- Ciel passagèrement nuageux sur le Moyen Atlas.

- Rafales de vent assez fortes sur les côtes centre, le Sud-est et les provinces sud, avec chasse-poussières locales.

- Température minimale de l’ordre de 09/15°C sur l’Atlas, de 20/27°C sur le Sud de l’Oriental, le Sud-est, l’Est et le Sud des provinces sahariennes, et de 15/20°C partout ailleurs.

- Température diurne en légère baisse sur les plaines atlantiques nord, et en hausse ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée entre Tanger et Larache, et agitée à forte au Sud.

Voici les températures minimales et maximales prévues pour lundi 08 juin 2026: Min Max

- Oujda 20 30

- Bouarfa 25 37

- Al Hoceima 20 26

- Tétouan 20 26

- Sebta 20 24

- Mellilia 19 25

- Tanger 20 28

- Kénitra 17 25

- Rabat 17 24

- Casablanca 20 23

- El Jadida 19 25

- Settat 17 31

- Safi 18 29

- Khouribga 14 34

- Béni Mellal 20 37

- Marrakech 21 35

- Meknès 18 36

- Fès 20 34

- Ifrane 17 29

- Taounate 20 35

- Errachidia 26 39

- Ouarzazate 20 38

- Agadir 18 24

- Essaouira 17 22

- Laâyoune 19 26

- Es-Semara 18 38

- Dakhla 14 25

- Aousserd 21 42

- Lagouira 17 28

- Midelt 19 30