Prévisions météo pour le lundi 8 juin
Voici les prévisions pour le lundi 8 juin 2026, établies par la Direction générale de la météorologie :
- Temps assez chaud à chaud sur le Saiss, le Gharb, Oulmès, les plaines à l’Ouest de l’Atlas, l’Oriental, la vallée de Moulouya, l’intérieur du Souss, le Sud-est, l’Est et le Sud des provinces sahariennes.
- Nuages bas assez denses avec formations brumeuses ou bruine le matin sur les plaines nord et centre, la rive méditerranéenne et le Nord-ouest des provinces sahariennes.
- Ciel passagèrement nuageux sur le Moyen Atlas.
- Rafales de vent assez fortes sur les côtes centre, le Sud-est et les provinces sud, avec chasse-poussières locales.
- Température minimale de l’ordre de 09/15°C sur l’Atlas, de 20/27°C sur le Sud de l’Oriental, le Sud-est, l’Est et le Sud des provinces sahariennes, et de 15/20°C partout ailleurs.
- Température diurne en légère baisse sur les plaines atlantiques nord, et en hausse ailleurs.
- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée entre Tanger et Larache, et agitée à forte au Sud.
Voici les températures minimales et maximales prévues pour lundi 08 juin 2026: Min Max
- Oujda 20 30
- Bouarfa 25 37
- Al Hoceima 20 26
- Tétouan 20 26
- Sebta 20 24
- Mellilia 19 25
- Tanger 20 28
- Kénitra 17 25
- Rabat 17 24
- Casablanca 20 23
- El Jadida 19 25
- Settat 17 31
- Safi 18 29
- Khouribga 14 34
- Béni Mellal 20 37
- Marrakech 21 35
- Meknès 18 36
- Fès 20 34
- Ifrane 17 29
- Taounate 20 35
- Errachidia 26 39
- Ouarzazate 20 38
- Agadir 18 24
- Essaouira 17 22
- Laâyoune 19 26
- Es-Semara 18 38
- Dakhla 14 25
- Aousserd 21 42
- Lagouira 17 28
- Midelt 19 30
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